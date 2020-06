Famosa actriz de Televisa hace fila por ayuda alimentaria tras cuatro meses sin trabajo

"No me da pena", dijo Diana Golden al ser sorprendida recibiendo alimentos de beneficencia

Diana Golden es uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana. Villana por excelencia de producciones como “María Mercedes”, la colombiana no es ajena a la crisis económica que ha causado el COVID-19 en México y el mundo.

La actriz recurrió a la ayuda alimentaria que reparten en la Ciudad de México a personas desempleadas y negó sentir vergüenza por ello.

“No, porque me va a dar pena, pena robar y que te cachen. Si además es deliciosa la comida”, expresó la famosa intérprete de Televisa.

Al igual que otros histriones, la falta de trabajo causó estragos en sus finanzas personales.

En el video abajo (minuto 25:30)

“Por qué me va a dar pena, tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores. Estamos que empezamos y empezamos y nada… grabé un “Dicho” (Cómo Dice el Dicho), pero todavía no pagan”, expresó.

“Me ha ayudado mi familia, mi sobrina perdió su trabajo en Miami, menos mal que allá si tienen seguro de desempleo”.

Sobre las burlas o críticas por recibir despensas, Diana Golden insistió. “El que me critique que me lo de. O que me donde croquetas para mis perros”.

“No hay nada de malo en pedir ayuda, ya que nuestro excelentísimo gobierno está más preocupado por su Tren Maya”, acotó.

“De pena murió un burro en Cartagena. Por qué voy a sentir pena de tener necesidad”, concluyó la ojiverde.

Golden participó en telenovelas como El cristal empañado (1989), María Mercedes (1992), Pobre niña rica (1995), La madrastra (2005), Hasta que el dinero nos separe (2011) y Médicos, línea de vida (2019).

Sigue leyendo