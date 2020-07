VIDEO: Así se vivió tiroteo en club nocturno de Carolina del Sur que dejó 2 muertos y 8 heridos.

Al menos dos personas murieron este domingo y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo en un club nocturno de Greenville, en Carolina del Sur, informó la policía. En redes sociales compartieron videos de lo ocurrido donde se escucha la balacera.

En una rueda de prensa, el sheriff del condado de Greenville, Hobart Lewis, explicó que el establecimiento “Lavish Lounge” acogía “una multitud muy, muy, muy grande” por un concierto cuando se desencadenó un tiroteo poco antes de las 02.00 hora local (06.00 hora GMT).

#BREAKING: DJ at Club Lavish captured shooting on Facebook LIVE. At least 12 people were shot inside the club. @GvlCoSheriff investigating. Anyone with info is being asked to cal 23-CRIME. pic.twitter.com/faatCVr5rI

— Cody Alcorn (@CodyAlcorn) July 5, 2020