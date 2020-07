Florida ordena que escuelas públicas reabran en agosto

Las escuelas de Florida volverán a abrir en agosto pese a que el estado vive un aumento de casos de coronavirus.

Richard Corcoran, comisionado de Educación de Florida, emitió un decreto este lunes en el que ordena que todas las escuelas públicas abran cinco días a la semana a partir de agosto a todos los estudiantes.

La orden exige a todos los distritos escolares proporcionar “la gama completa de servicios que exige la ley para que las familias que deseen educar a sus hijos en una escuela física tengan la oportunidad de hacerlo”.

Esto incluye los programas de enseñanza de inglés a estudiantes inmigrantes. Si los distritos escolares o las escuelas tienen planes considerados “innovadores” estos deberán ser aprobados por el Estado.

La orden de Florida llega horas después de que el presidente Donald Trump exigiera reapertura de escuelas en todo el país al tiempo que acusó a los demócratas de manipular la situación.

Corrupt Joe Biden and the Democrats don’t want to open schools in the Fall for political reasons, not for health reasons! They think it will help them in November. Wrong, the people get it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020