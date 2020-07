Lucero se decidió y va a la conquista de TikTok

Será competencia de Erika Buenfil y Niurka

Luego de que en plena cuarentena, la guapa Lucero les dio la sorpresa a sus fanáticos cantando algunos temas en portugués, ahora la estrella del regional mexicano se va a dar tiempo para hacer videos divertidos a través de la aplicación de Tik Tok, con lo que le va a hacer la competencia a su amiga y colega Érika Buenfil, que lleva miles de seguidores, o a Niurka, que en 15 días alcanzó el millón de seguidores en la popular aplicación.

La artista estaba indecisa si abrir una cuenta en la plataforma, por lo que en días pasados le consultó a su hija qué hacer. “O sea, pero si yo me abro una cuenta de Tik Tok, ¿qué voy a hacer?, ¿me voy a aprender todos los bailes, y así? No. O sea, ¿tú me ayudas?”, le preguntó a su pequeña.

Finalmente, Lucero se animó y estrenó su videos en Tik Tok. Eso sí, Lucero recibió cientos de mensajes en los que algunos de sus seguidores apoyaban la moción, mientras que otros le decían un rotundo “no”, tajante ante la idea de verla haciendo monerías en la red social. Esto debido a que algunos piensan que en Tik Tok se hacen “payasadas” y es solo para gente joven.

