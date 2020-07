Quique Setién le resta importancia a la Champions, su prioridad es buscar el milagro en La Liga

Luego de que este viernes, en el sorteo de la Champions League, se diera a conocer que el Barcelona, en caso de derrotar en el global al Napoli, se enfrentaría en la semifinal al ganador del duelo entre Chelsea y Bayern Munich; el DT blaugrana, Quique Setién, descartó que su equipo esté pensando en eso, ya que por el momento tienen la mira puesta en La Liga.

El próximo duelo del Barça en el torneo casero será contra el Valladolid, y es por lo que el estratega apostará, buscará sacar un buen resultado y esperar el milagro de que Real Madrid siga perdiendo puntos para que ellos puedan mantener la esperanza.

“Nos tenemos que centrar en nuestro trabajo, empezando con el partido de mañana ante el Valladolid. No será fácil, aún no están salvados y este partido lo enfocarán con ese objetivo”, dijo en conferencia de prensa posterior a su entrenamiento de hoy y luego del sorteo.

“Hay que ganar en Valladolid para sumar y seguir pensando en el campeonato de Liga“, recalcó.

Setién está plenamente consciente de que la victoria en La Liga “Es absolutamente necesaria”. Luego, “en su momento”, pondrán la mira en el torneo europeo, pero siempre viendo el paso más inmediato, en este caso, el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Napoli, en el que el marcador terminó empatado 1-1 en San Paolo, pero donde tienen la ventaja de cerrar la serie en el Camp Nou, aunque, por supuesto, sin público por orden de las autoridades sanitarias.

“Lo primero será centrarse en el partido contra el Napoli, que será durísimo“, agregó. Después, cuando se le preguntó su opinión sobre el rival en caso de avanzar a las semifinales, le restó importancia a pensar más a futuro.

🎙 Quique Setién in press conference ahead of Real Valladolid's game:

"I did not have high expectations with the Champions League draw. It is important that we focus on Napoli, which is the key. Let's play at home, I think it was fair."

