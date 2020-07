Starbucks solicitará a sus clientes usar mascarillas a partir de 15 de julio dentro de sus cafés

Starbucks ahora requerirá que los clientes y empleados usen mascarillas al entrar a los establecimientos en todas las cafetería en los Estados Unidos. La nueva política entrará en vigor a partir del 15 de julio, según lo dio a conocer la empresa a través de un comunicado.

En los lugares donde no existe una orden de los gobiernos locales para el uso de cubrebocas, los clientes que no lleven mascarillas contarán con varias opciones para hacer sus pedidos a través del servicio de drive-thru, por medio del servicio de entrega en la acera gracias a la aplicación de la empresa o mediante la realización de un pedido a través del servicio Delivers de Starbucks.

Our priority is the health and well-being of our partners (employees) and customers. Starting July 15, U.S. company-owned Starbucks locations will require customers to wear facial coverings while visiting the café. Learn more: https://t.co/ldDfwTRe3n pic.twitter.com/1m0cMKChoV

