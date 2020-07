5 recetas de aguas frescas para mantenerte hidratado en verano y eliminar toxinas

View this post on Instagram

¡Nada mejor para REFRESCARSE a mitad del día que con esta HORCHATA de melón! 🍈🥛 👤 PORCIONES: 8 📝 INGREDIENTES: – 2 tazas de arroz – 3 tazas de agua caliente – 1 taza de leche – 1/2 taza de leche evaporada – 1 taza de leche condensada – 4 tazas de agua – 2 cditas de esencia de vainilla – 1/2 taza de azúcar – 1 cda sopera de canela molida – 1 taza de melón chino – suficiente hielo Para decorar: – suficiente melón en triángulos – suficiente canela en rama PREPARACIÓN: 1. En un bowl, remoja el arroz en agua tibia durante 2 horas como mínimo. 2. Licúa el arroz con el agua de remojo, la leches, el agua, la esencia de vainilla, el azúcar, la canela y el melón hasta obtener una mezcla sin grumos. Cuela y vierte en una jarra con hielos. 3. Sirve el agua en vasos y decora con una raja de canela y un triángulo de melón.