El Chevorlet Trailblazer regresa para imponerse en el segmento de los SUV y competir con el Mazda CX-30

En medio der fervor por el mundo de los SUV's, Chevrolet revive uno de sus vehículos más icónicos y lo trae de vuelta al mercado como un fuerte rival para el Mazda CX-30 y el Kia Seltos

General Motors ha anunciado el lanzamiento de un nuevo SUV, sin embargo lo hara bajo el nombre de uno de sus vehículos más afamados, trayendo de vuelta al mercado al Chevrolet Trailblazer.

El nuevo Chevrolet Trailblazer 2021 mide 4,407 mm de largo, con lo que se posiciona fácilmente por encima de los 4,247 mm de Trax y 4,270 mm de Tracker, pero debajo de los 4,651 mm de Equinox.

El Trailblazer llegará para competir directamente con otros SUV’s como el Mazda CX-30, SEAT Ateca, Toyota Corolla Cross y el Mitsubishi Eclipse Cross.

De acuerdo con el portal Motorpasión, el Trailblazer recurre a la arquitectura VSS-F compartida con otros modelos globales de la casa, como el nuevo Encore GX. De hecho, ambos se producen en las instalaciones de la marca en Corea del Sur.

Aún no se sabe si este vehículo estará disponible en México, pues el hueco por debajo de Equinox quedaba libre para Trailblazer cuando creíamos que Tracker reemplazaría a Trax. Ahora que se sabe que no será así, cuesta trabajo imaginar cómo haría el Trailblazer para no pisar la gama del Tracker en un rango de precios tan estrecho (entre 400,000 y 480,000 pesos).

Aunque General Motors no ha confirmado si este SUV llegará a México, tampoco lo ha descartado por completo, sin embargo, modelos como el Suburban o Envision sí han sido confirmados oara territorio mexicano.

Chevrolet ya comenzó con la comercialización de este SUV en Estados Unidos, y hacompartido una serie de imágenes donde se dejan ver las dos versiones más equipadas del Trailblazer: RS de aspecto deportivo y Activ de look inspirado en los todoterrenos.

En términos de motorización, el Chevrolet Trailblazer 2021 estará disponible con dos opciones de motor, ambos turbocargados. El más pequeño es de 1.2 litros de 137 hp y 162 lb-pie, asociado a una transmisión automática CVT. El más potente es de 1.3 litros, capaz de generar 155 hp y 174 lb-pie. Si va con tracción delantera, también recurre a una caja CVT; si se pide con tracción integral, la reemplaza por una caja automática de nueve velocidades.

El Trailblazer 2021 se ofrece en Estados Unidos con un precio que parte de los $19,995 dólares, equivalentes a $449,000 pesos. Smilar a los $21,900 dólares en los que inicia el Mazda CX-30.

**********

Te puede interesar.