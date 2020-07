Alarma por tiburones en Nueva York y Maine: posible caso de una mujer muerta

Dos playas de Long Island (NY) fueron desalojadas de bañistas ayer después del avistamiento de uno o dos tiburones; mientras al norte, en Maine, se reportó la muerte de una nadadora aparentemente atacada por uno de estos mamíferos acuáticos.

La Patrulla Marina de Maine está investigando la muerte de la mujer ayer cerca de la isla Bailey, donde un testigo ocular informó que la víctima nadaba frente a la costa cerca de White Sails Lane, cuando resultó herida en lo que pareció ser el ataque de al menos un tiburón de 15 pies, a las 3:30 p.m.

Kayakistas cercanos la llevaron a la orilla y los paramédicos que respondieron la declararon fallecida. La investigación del incidente continúa, informó ABC News.

“Hasta nuevo aviso, se insta a los nadadores y navegantes a tener precaución cerca de Bailey Island y evitar nadar cerca de peces o focas.

La identidad de la mujer se retuvo en espera de notificación de la familia”, informó un comunicado de la Patrulla Marina, en Facebook.

En tanto, en Nueva York se colocaron banderas rojas en Lido West Beach y la adyacente playa Nickerson en Hempstead ayer, en medio de informes de que un gran tiburón toro nadaba en las aguas de la costa.

El primer avistamiento se reportó alrededor de las 10 a.m. en Lido West Beach. El salvavidas Logan Fitzgerald dijo que estaba remando en una tabla de surf cuando vio que el escualo, que se cree medía entre 8 y 10 pies de largo, salía del agua.

El segundo avistamiento se informó alrededor de las 3 p.m. No está claro si era el mismo tiburón u otro ejemplar.

Los nadadores de Atlantic Beach al oeste y Jones Beach al este fueron advertidos sobre los tiburones y ordenados salir del mar.

La policía de Hempstead y los agentes de la bahía siguen rastreando la zona en previsión, detalló NBC News.

Al menos cuatro grandes tiburones blancos acechan en las aguas locales de Nueva York y Jersey, y otro viene en camino, informó a mediados de julio el rastreador de escualos Ocearch.

Previamente, a fines de junio, un tiburón “cachorro” de 7 pies (2.1 metros) apareció nadando y luego murió en Rockaway Beach (Queens), sólo dos días antes de que finalmente las playas de la ciudad abrieran para bañistas tras la pandemia del coronavirus.

