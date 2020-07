Arrestan a un hombre de Miami por pedir millones de dólares en ayudas por el coronavirus

Un hombre de Miami enfrenta cargos federales después de que las autoridades dijeran que obtuvo fraudulentamente millones de dólares en ayudas de COVID-19 utilizando algunos de los fondos para comprarse un auto deportivo de $300,000.

El Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida anunció el arresto de David Hines, de 29 años, el lunes.

