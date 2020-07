Video grabó balazo mortal a sangre fría en bodega de Nueva York

NYPD divulgó crudas imágenes de un homicidio a sangre fría captado por cámaras de seguridad dentro de una bodega en Staten Island (NYC).

La policía busca al joven sospechoso de matar de un balazo a su aparente rival pandillero. El disparo casi alcanzó a una cliente de la tienda que estaba entre los dos hombres, destacó New York Post.

El tirador fue grabado claramente caminando los pasillos dentro de “Holland Avenue Deli” en Mariner’s Harbour, con una mascarilla, el miércoles 22, cerca de las 9:30 p.m.

Mientras finge casualmente comprar, el pistolero se da vuelta repentinamente y dispara un tiro certero hacia un hombre, esquivando por muy poco a una mujer que estaba agarrando unas toallas de papel en la zona de las neveras de la tienda.

La cliente se agachó y el disparo rompió el cristal frente a ella. Milagrosamente resultó ilesa.

Kaseem Scott, de 25 años, fue baleado en el pecho y llevado al Centro Médico de la Universidad de Richmond, donde murió.

La policía lanzó el video de vigilancia de la tienda ayer con la esperanza de encontrar al pistolero.

Esa misma noche, otros dos jóvenes también murieron por armas de fuego en la violencia desatada esta verano en la ciudad.

