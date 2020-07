Alertan que 1.2 millones de inmigrantes de Nueva York quedarán nuevamente fuera del plan de alivio

En una "protesta digital" decenas de organizaciones presionaron a los demócratas para que defiendan su plan original que incluye a los indocumentados

Mientras continúan las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso sobre el segundo paquete de estímulo económico, una docena de organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes de todo el país se unieron este jueves en una protesta digital, para elevar las banderas del repudio, ante la posibilidad de que 47 millones de inmigrantes queden nuevamente fuera del nuevo programa de auxilio financiero, ante la pandemia del COVID-19.

Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYCI) especificó que de acuerdo a los cálculos 1.2 millones de neoyorquinos estarán marginados de la nueva ley de estímulo económico, tal como está concebida por la bancada roja.

“La Ley HEALS propuesta por los republicanos, es una bofetada para todas las familias estadounidenses que luchan por poner comida en la mesa en este momento de crisis y que mantienen nuestra economía en funcionamiento limpiando y desinfectando oficinas, cocinando, entregando alimentos, además cuidando a nuestros seres queridos”, dijo el activista.

Coaliciones civiles hablaron fuerte a los demócratas del Congreso, para que se mantengan firmes en incluir a millones de inmigrantes que continúan en la primera línea de riesgo de la pandemia y todo indica podrían ser ignorados en el nuevo esquema de ayuda financiera.

“Los demócratas deben insistir”

La aprobación en Washington de la Ley HEALS, tal como está concebida hasta ahora, garantizaría una segunda ronda de cheques de $1,200 dólares, pero nuevamente las personas que no tienen un número de Seguro Social o que son extranjeros no residentes, no se beneficiarían de este segundo plan de estímulo.

La nueva propuesta en discusión contempla enviar un pago adicional de $500 dólares por cada hijo, sin importar la edad que tenga, lo que significa que al menos 26 millones de personas más calificarán en esta segunda fase para recibir apoyos económicos del Gobierno. Pero no los millones de contribuyentes que pagan tributos a través del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN).

Tal es el caso de la inmigrante mexicana Rufina Rodríguez, quien participó en la protesta digital como líder de Make the Road. Si se aprueba la agenda de estímulo financiero, tal como está estructurada hasta este jueves, su familia no gozará de ningún beneficio porque entra en la denominación de “mixta”.

“Mi esposo y mi hijo son ciudadanos de este país. Por mi estatus legal el Congreso quiere negar nuestra existencia. Solo porque en mi caso pago impuestos con un ITIN. Exigimos que los demócratas luchen más fuerte contra esta agenda racista”, exclamó emocionada.

Piden poner fin a la multa familiar

Carlos Guevara, director asociado de Unidos US, explicó que a pesar que la pandemia de coronavirus continúa, el Senado niega un estímulo real a los latinos y otras familias en dificultades.

“Están ignorando una realidad, expuesta hasta el cansancio por las autoridades de Salud, que siguen hasta hoy exhibiendo números en donde los latinos y los afrodescendientes representan el mayor porcentaje de enfermos y muertos. Además de los desempleados y los trabajadores esenciales de mayor exposición al virus “, razonó el líder comunitario.

Las coaliciones coincidieron que se debe poner fin a la “multa familiar” que niega el apoyo monetario crítico a los titulares de ITIN y a millones de estadounidenses casados ​​con no ciudadanos, para que puedan comprar alimentos, pagar el alquiler y satisfacer sus necesidades básicas.

“El camino para derrotar el COVID-19 y emprender nuestra recuperación económica, obligatoriamente debe incluir a las comunidades de hispanos”, subrayó Guevara.

NYC: una crisis doble

En la ciudad de Nueva York, los inmigrantes son el 49% de la fuerza laboral, pero el 63% de los trabajadores en restaurantes y hoteles, el 72% en servicios personales y el 71% en transporte.

Para los inmigrantes indocumentados, la crisis ha sido especialmente grave.

Los cálculos más conservadores apuntaban que por lo menos 265,000 trabajadores sin papeles, quedaron desempleados en el estado de Nueva York en el pico de la crisis.

Y aún con las fases de reapertura económica, no todos han podido regresar a sus trabajos y siguen siendo dejados a un lado de las políticas de apoyo financiero.

El trabajador de la construcción peruano Teodorico Salinas, de 55 años, no duda que los hispanos de la Gran Manzana han sido los más golpeados.

“Miles de trabajadores que hemos aportado a esta ciudad y a esta economía no nos favorecen por no tener papeles. Estamos perdiendo todo. Me da dolor pensar que muchos incluso están pensando en regresar a sus países”, confesó el inmigrante suramericano.

Esperanza en la Gran Manzana con Ley estatal

La ecuatoriana Glenda Sepla, miembro de la Asociación de Salones de Uñas de Nueva York, que integran la coalición de ‘Trabajadores Excluidos de la Ayuda Federal’ considera que el panorama es desolador para ese sector integrado en su mayoría por inmigrantes hispanos.

“Al regreso de la Fase 3, hemos visto que se ha agravado en un 80% nuestro reclamo histórico del robo de salarios. Todo se pone crítico porque no a todas nuestras compañeras han llamado a trabajar. Los ‘biles’ acumulados no esperan. Y muchos de nuestros trabajadores no podrán beneficiarse de los cheques de estímulo federales”, dijo Glenda.

Al igual de más de 94 organizaciones que velan por los derechos de los jornaleros, los trabajadores de la construcción, los vendedores ambulantes y la industria de la hospitalidad en la Gran Manzana, esta fuerza laboral tiene centrada sus esperanzas en la aprobación de una ley estatal que obligaría a los 112 multimillonarios del estado a pagar un impuesto a la riqueza para financiar una estrategia de alivio a los inmigrantes.

“Casi 1.2 millones de trabajadores de Nueva York siguen excluidos de recibir ayuda. A medida que los trabajadores enfrentan el desalojo y el hambre sin salida, los multimillonarios están acumulando ganancias récord”, han destacado en las últimas horas, al unísono, organizaciones que vigilan los derechos de los trabajadores de la ciudad.

