Por primera vez en la historia, Radio City cancela temporada navideña de las famosas Rockettes de Nueva York

Sin sorpresas, el clásico show “Christmas Spectacular”, que normalmente copa desde noviembre el Radio City Music Hall, ha sido cancelado este año debido a la incertidumbre asociada con la pandemia de COVID-19, anunció hoy MSG Entertainment.

La noticia llegó aunque según la cuenta Twitter @Rockettes, ya habían comenzado los ensayos, como suele suceder en agosto.

Será la primera vez navidad sin ese clásico musical neoyorquino de las Rockettes, en sus 87 años de historia.

“Lamentamos que la producción en 2020 de “Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes” (…) se haya cancelado debido a la continua incertidumbre asociada con la pandemia COVID-19. Estamos decepcionados por todos los involucrados en el espectáculo, así como por los muchos fanáticos que hacen del “Christmas Spectacular” una parte preciada de su tradición navideña. Esperamos dar la bienvenida al público nuevamente para la producción de 2021, que ya está a la venta”.

Todos los boletos de 2020 serán reembolsados ​​automáticamente en el punto de compra, agregó la compañía en el comunicado.

La pandemia de coronavirus ha cancelado eventos de todo tipo a nivel mundial, desde las Olimpíadas hasta el Maratón de Nueva York y todos los espectáculos de Broadway, al menos hasta enero, lo que implica además la parálisis turística de la ciudad.

Radio City's 2020 Christmas Spectacular Canceled for First Time in 87 Years​ https://t.co/93l56lUgWz

