North Carolina sacudida por el sismo más fuerte en 104 años

Un sismo de 5.1 de magnitud sacudió a North Carolina la mañana del domingo.

El impacto fue a las 8:07 a.m. con epicentro cerca de Sparta, a 100 millas al norte de Charlotte. Los primero reportes dicen que se sintió en South Carolina, Tennessee, Virginia y Georgia. Algunas personas reportaron el temblor en Atlanta.

El último temblor cercano a esa magnitud en la región fue en 1916 cuando se registró un sismo de 5.2.

Damage to a home in Sparta NC. 5.1 earthquake. Local report says epi center was at Pine Swamp and hwy 21. Not official that Im aware of yet. pic.twitter.com/nLJQPtCz1z

“Se sintió como una locomotora y una gran ola que venía debajo de la cama”, dijo Wes Brinegar, alcalde de Sparta.

This is what the Food Lion in Sparta is dealing with this morning! Thanks to Mikey Whitt for letting us share these. He works for Pepsi and was making a delivery when the earthquake began @wsoctv pic.twitter.com/zoShgPWR6M

Por el momento no hay reportes de muertos o heridos. El servicio de energía eléctrica estuvo suspendido por un par de horas en el condado de Alleghany.

SHAKE! Laura Carter sent in this video of the quake this morning. She is in Hays, NC (Wilkes County).

She says: "This camera is intended to watch for hummingbirds at my feeder and I never thought I’d capture an earthquake!" pic.twitter.com/XvAZ1KqIym

— WXII DaVonté McKenith (@DaVonteMcKenith) August 9, 2020