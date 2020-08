Hispana es asesinada por su exnovio en Massachussetts

Una madre hispana fue asesinada en Massachusetts por un hombre que debió estar lejos de su vida.



De acuerdo con la Policía, Migdalia Pérez, de 47 años, habría sido asesinada por su expareja José Muñiz Badillo, de 49, quien se habría suicidado. Los agentes encontraron los cuerpos en el corredor del apartamento de la víctima en Gardner. El hecho fue reportado el sábado a las 4:30 p.m. El caso es investigado como asesinato y suicidio.

Según información de Boston 25 News, Pérez pidió una orden de restricción porque “temía por su vida”. La mujer dijo al juez que le preocupa su seguridad pese a que su exnovio de 10 años nunca ejerció violencia física contra ella.

I feel so sad; this happened in my hometown. Migdalia Perez was granted an emergency TRO but denied a permanent restraining order when she returned to court. Two days later her boyfriend murdered her then killed himself. https://t.co/xmvY9AWaDd

— KitchensAndKnees (@KitchensKnees) August 12, 2020