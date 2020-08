Marimar Vega molesta por críticas a su novio Horacio Pancheri

Una broma de su novio salió mal

La tarde del martes, Marimar Vega compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a su novio, Horacio Pancheri, frente a un pastel que tiene unas velas con el número 36 haciendo alusión a su cumpleaños y a pesar de que la intención de la imagen era recalcar su amor, muchos de sus seguidores estallaron y criticaron al actor por no saberse la fecha exacta ni la edad de su amada.

Ante esta situación, la hermana de Zuria Vega utilizó sus Instagram Stories para decir que se siente sumamente molesta por la actitud que tomaron los internautas, pues el argentino sabe perfectamente que ella nació el 14 de agosto y que cumple un año más del que dicen las decoraciones, pero que le quiso dar esta tierna sorpresa.

“A ver, yo no tendría por qué estar haciendo esto, pero ya no puedo más. De verdad la gente ya no tiene sentido del humor. Obviamente Horacio se sabe perfecto qué día es mi cumpleaños y cuántos años tengo. Me organizó una fiesta con mis amigos porque él y yo nos vamos a ir de viaje. Cuando compró las velitas se equivocó, pero nosotros nos reímos muchísimo. Bola de amargados los que me atacan”, dijo Marimar muy enojada.

Asimismo, la actriz aseguró que todas las personas que estuvieron en su festejo fueron examinadas previamente para descartar que estuvieran contagiadas de coronavirus y señaló que esta reunión organizada por su novio fue uno de los mejores momentos de su relación amorosa, la cual ha sido fuertemente criticada desde sus inicios.

