Un juez otorga una primer victoria a un grupo de comerciantes que exigen el pago de una póliza por ingresos que perdieron durante la pandemia

Al menos 1,000 comerciantes han presentado una demanda exigiendo el pago de ingresos perdidos durante la pandemia de coronavirus

Un grupo de propietarios de peluquerías y restaurantes de los estados de Kansas y Missouri procederán con una demanda para que una compañía de seguros les pague la cantidad de ingresos que dejaron de percibir durante los cierres de la pandemia de coronavirus.

El juez Stephen Bough, del Distrito Oeste de Missouri, dictaminó que los propietarios de los negocios deberían estar cubiertos por el seguro después de revisar la póliza “a todo riesgo” que habían contrataron y que la compañía se niega a pagar.

Expertos en el tema aseguran que el fallo podría tener varias implicaciones ya que una gran cantidad de empresas están demandando las compañías de seguros por negarles reclamos similares. El seguro de interrupción de negocios reemplaza la pérdida de ingresos en caso que un negocio cierre de manera temporal. Las pólizas entran en vigor cuando existen pérdidas o daños físicos directos y los seguros son aplicados en caso de incendios, por daños a la infraestructura o después de los estragos provocados por un fenómeno natural.

Según el portal MarketWatch desde que inició la pandemia de coronavirus, tres jueces se han puesto del lado de las aseguradoras y han desestimado los casos. La decisión del juez Bough marca la primera vez en que los pequeños negocios podrán seguir adelante exigiendo su pago.

Las políticas de la Compañía de Seguros de Cincinnati menciona que cubren las “pérdidas físicas” o “daños físicos”, pero el juez Bough dijo que la compañía de seguros no definió a qué se refiere como “pérdida física”, por lo que tuvo que hacer sus propia interpretación. El juez dijo que “la COVID-19 privó a los demandantes de su propiedad, haciéndola insegura y no poder utilizarla resultado de una pérdida física directa de las instalaciones y la propiedad”.

Después que los pequeños negocios siguieron las órdenes de cierre desde el mes de marzo hasta mayo, según los documentos del tribunal. Siete empresas presentaron la demanda lo que es considerado un primer paso importante.

Por lo menos se han presentado 1,000 demandas relacionadas con la cobertura de seguros en medio de la pandemia de coronavirus por lo que se trata de una asunto serio para la industria de los seguros, según afirmó a MarketWatch Kim Winter, un socio de Lathrop GPM, empresa que representa a los asegurados en las disputas de la cobertura de seguros.

Se calcula que un tercio de las pequeñas empresas cuentan con una póliza de interrupción de negocios. Brandon Boulware, uno de los abogados que representa a los negocios, calificó la decisión de Bough como “una victoria significativa” y un primer paso para obligar a la Compañía de Seguros de Cincinnati a mantener su póliza y pagar las pérdidas.

Un portavoz de la aseguradora dijo que respetará el proceso legal. “A medida que este caso continúe, creemos que el tribunal hará cumplir en última instancia el lenguaje de nuestro contrato de póliza. Nuestras pólizas de seguro de propiedad comercial requieren un daño físico directo o pérdida de la propiedad y no proporcionan cobertura en este caso“.

Relacionado: Bill de Blasio da la espalda al dueño de una panadería de Chinatown que pide ayuda y el video se vuelve viral.

¿Por qué importa la orden del juez?

Una gran cantidad de casos similares están siendo procesados en el sistema judicial de Estados Unidos mientras los legisladores se preguntan qué tipo de protección de responsabilidad deben tener las empresas y escuelas contra demandas que alegan un daño por exposición al COVID-19.

En la Ley HEALS, la propuesta del programa de estímulo de los republicanos, los legisladores contemplan incluir un “escudo de responsabilidad” para evitar demandas en todo el país, mientras los demócratas se oponen a la idea.

Un escudo endurecería las reglas para ganar una demanda en la corte. Los opositores a la propuesta señalan que no es necesario debido a que no existe una ola de casos de daños personales relacionados con el coronavirus, sin embargo los defensores alegan que las empresas necesitan protección antes de ser demandadas y no después.

-También te podrá interesar: