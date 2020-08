Campaña electoral de Trump demanda a Nueva Jersey por plan de que todos voten por correo

La campaña para reelegir al mandatario Donald Trump presentó ayer una demanda contra el estado Nueva Jersey por el plan de su gobernador Demócrata de que todos voten por correo en las próximas elecciones de noviembre.

Debido a las preocupaciones de salud de los votantes en medio de la pandemia de coronavirus, el gobernador Phil Murphy firmó el viernes una orden ejecutiva para enviar por correo la boleta a todos los votantes registrados en el estado de cara a las elecciones generales. Pero la campaña de Trump argumentó en la demanda que el voto por correo universal abre las opciones al fraude electoral.

Alegan que la orden ejecutiva de Murphy es inconstitucional, diciendo que sólo los legisladores estatales pueden cambiar las reglas electorales y no el gobernador. La demanda también citó un caso de fraude electoral en Paterson (NJ), donde un concejal en ejercicio y otro electo, junto con otros dos hombres, enfrentan cargos relacionados con las elecciones especiales del 12 de mayo.

Murphy reconoció previamente ese caso, diciendo que se trataba de un incidente específico y aislado, y agregó que Paterson mostró cómo la policía estaba observando de cerca cualquier problema. “Si te equivocas al votar, te pillarán”, dijo Murphy. “Estoy bastante seguro de que tenemos una mayor probabilidad de ser impactados por un rayo que de descubrir un fraude electoral”.

Murphy aún no ha respondido a la demanda presentada ayer. En su orden ejecutiva, cada votante tendrá la opción de devolver su boleta a través de un buzón seguro o entregarla en un lugar de votación el día de las elecciones.

Trump ha teorizado persistentemente sobre elecciones amañadas, pero nunca apoyó esas teorías con hechos. El fraude electoral ha demostrado ser extremadamente raro, según el Centro Brennan para la Justicia, que en 2017 clasificó el riesgo de fraude electoral entre 0.00004 y 0.0009%, según estudios de elecciones pasadas. citó destacó NBC News.

