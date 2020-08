Gobernador muestra dudas sobre reapertura de escuelas en NY: “Crucemos los dedos”

En medio de la tempestad de peticiones de grupos sindicales, docentes y organizaciones educativas que han exigido que se posponga el reinicio de las clases por el riesgo de una nueva ola de infecciones por COVID 19, este viernes el mismo gobernador Andrew Cuomo echó leña al fuego al asegurar que todavía en esa complicada materia “hay muchas preguntas por responder”.

El pasado 7 de agosto el mandatario estatal dio el visto bueno para que las escuelas públicas puedan reabrir el próximo otoño pero bajo una condición ineludible: en cada distrito escolar la tasa promedio de infecciones positivas al coronavirus debe ser inferior al 5%, previo al inicio del calendario escolar.

“Esta es una propuesta arriesgada, no importa cómo se haga, seamos honestos”, dijo en referencia específica a la reapertura en tres semanas de los planteles estructurada por las autoridades de la Gran Manzana, bajo un modelo mixto de clases presenciales y a distancia.

“Hemos visto escuelas abiertas. Hemos visto universidades abiertas. Y hemos visto focos de infección en una semana. Crucemos los dedos con todo esto. Tenemos 700 distritos escolares y estoy seguro de que tendremos 700 respuestas diferentes en Nueva York”, dijo.

Esta semana, casi 30 directores de escuelas de Manhattan enviaron una carta al alcalde Bill de Blasio, el canciller de educación Richard Carranza, y al gobernador pidiéndole que retrasen la reapertura de los edificios escolares, uniéndose a las filas de los directores de los distritos 13 y 15 de Brooklyn y del distrito 6 de Manhattan.

Una de las preguntas sin respuestas a la cual probablemente se refiere el mandatario estatal es lo planteado por el grupo de educadores, lo cual no tiene nada que ver con los riesgos sobre el COVID-19 : Con aula con aproximadamente 10 estudiantes, se necesita el doble o el triple de maestros.

“Ahora a medida que los días de verano disminuyen y nos acercamos a septiembre. Es insostenible para nosotros planificar, y mucho menos abrir nuestros edificios escolares en cuestión de semanas, sin políticas y recursos críticos”, aseveró un grupo de directores de Manhattan.

Por su parte, el alcalde De Blasio fue enfático en un programa radial este viernes, que hasta la fecha no existe “marcha atrás, ni pausas” en su estrategia de abrir los planteles de manera segura, cuando las tasas de contagios siguen controladas.

Sin embargo, esta semana trascendió que la tasa de infección por COVID-19 en localidades de mayoría hispana de Brooklyn, como es el caso de Sunset Park, supera el 3%, lo cual supera el umbral de casos planteado de manera segura las escuelas.

“Las últimas pruebas en estos vecindarios a medida que hacemos más y más, hemos obtenido un mejor margen. Es 3,5 por ahora y está disminuyendo. Parece que fue un problema muy limitado a ciertos hogares. Entonces, me complace decir que estamos viendo un progreso real allí”, razonó el mandatario municipal.

De Blasio reiteró que existen disponibles 200 sitios de prueba para padres, estudiantes, maestros ahora mismo.

“Tenemos la capacidad de probar a mucha gente y hacerlo de forma continua. Y estamos trabajando con el sindicato de maestros en este momento para encontrar la mejor manera de hacerlo”, precisó.

When you ask some of our @NYCSchools staff why they gave up their summers to get our schools ready for this fall, they’ll give you a simple answer: because our kids are worth it.

We will keep our schools safe and healthy this year. That’s our pledge to you. pic.twitter.com/5YwAmrEiY9

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 21, 2020