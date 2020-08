Goodyear cede tras pérdidas bursátiles y veto de Trump

Goodyear informó ayer que había dejado claro que los empleados pueden usar ropa que exprese su apoyo a los policías y la aplicación de la ley después de que enfrentara una llamada de boicot del mandatario Donald Trump, informó ayer Rich Kramer, presidente de la compañía.

Trump había dicho a los periodistas el miércoles que cambiaría los neumáticos Goodyear en su limusina presidencial si fuese posible, y llamó a un boicot en contra de esa marca, luego de reportes de que la empresa calificara “como negativo” entre sus empleados vestir atuendos MAGA (Make America Great Again)

Goodyear dijo el jueves que tenía una regla de larga data de pedir a los empleados que se abstuvieran de trabajar en expresiones de apoyo a cualquier candidato político.

Trump acusó a la empresa con sede en Ohio de “jugar a la política” al prohibir a los trabajadores ponerse las gorras MAGA, que refiere a sus partidarios.

“No compre GOODYEAR TIRES: anunciaron una PROHIBICIÓN DE LAS GORRAS MAGA”, escribió en Twitter el miércoles. También dijo que era “vergonzoso” que la compañía impidiera que los empleados usaran atuendos que apoyan el movimiento “Blue Lives Matter” a favor de la policía, al tiempo que sí permite seguir otras causas.

Goodyear dijo que una imagen de amplia circulación creada por un empleado que desencadenó la controversia no fue creada ni distribuida por el grupo corporativo.

La imagen mostraba mensajes apropiados e inapropiados, con los liberales “Black Lives Matter” y “Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Pride” consideradas aceptables, mientras que los conservadores “Blue Lives Matter” y “MAGA Attire” no lo eran.

Kramer dijo que Goodyear “apoya firmemente” la aplicación de la ley y señaló que ha suministrado neumáticos a vehículos de policía y bomberos durante más de 100 años. “Esa relación es fundamental para nuestra empresa”, escribió ayer el presidente de la compañía a los empleados. “Goodyear siempre ha apoyado tanto a la aplicación de la ley como la justicia igualitaria”.

Las acciones de Goodyear cayeron hasta 6% el miércoles después del mensaje de Trump en Twitter, pero redujeron algunas pérdidas para cerrar en 2.4%. Ayer bajaron 0.4%, hasta a $9.46 dólares, destacó Reuters.

Yesterday, Goodyear became the focus of a conversation that created some misconceptions about our policies and our company. Goodyear has always wholeheartedly supported both equality and law enforcement and will continue to do so. pic.twitter.com/oO6jUg2rTR

— Goodyear (@goodyear) August 19, 2020