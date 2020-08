Otro récord: Lionel Messi superó al coronavirus en búsquedas de Google

Cuando se dio a conocer que Lionel Messi le comunicó al Barcelona su deseo de salir, el argentino se convirtió en lo más buscado de Internet, incluso por encima del tema de moda: el COVID-19.

De acuerdo con datos de Google Trends, el servicio más conocido que indica lo que es tendencia en Internet, desde marzo del 2020 el coronavirus se había mantenido como lo más buscado, pero la tarde de ayer, Lionel Messi rompió récord y las búsquedas que incluyeron su nombre alcanzaron un porcentaje inesperado en medio de la pandemia.

Este servicio de estadística reporta que antes del famoso burofax, todo lo relacionado a Lionel Messi se ubicaba por debajo del 25% de las búsquedas en Google, pero después de la noticia bomba del fútbol que estalló ayer, el argentino alcanzó el 75% de las solicitudes que los usuarios le hicieron al buscador, superando los temas en torno al COVID-19 durante unos momentos.

📈 Since the outbreak of the pandemia in March 2020, #Coronavirus was the most searched word in Google.

Yesterday, after Lionel Messi announced his intention of leaving @FCBarcelona, #Messi overtook that spot in Google. pic.twitter.com/jpCBJiLBql

— Edgar Xavier Vargas (@evargasdeportes) August 26, 2020