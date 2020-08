Biden se colará con video la noche de aceptación de candidatura de Trump y republicanos responden

Noticias

A la campaña de reelección del presidente Trump no le gustó el plan demócrata

Esta noche, el exvicepresidente Joe Biden lanzará un nuevo spot televisivo para promover su campaña y lo hará poco antes de la Convención Nacional Republicana, cuando el presidente Donald Trump acepte la candidatura de reelección.

La campaña del demócrata informó que el anuncio de dos minutos se transmitirá a través de ABC, CBS, NBC y Fox News esta noche antes de la programación de la Convención.

Con una inversión de $26 millones de dólares, la promoción del spot se mantendrá durante todo el fin de semana en estados clave en el campo de batalla el 3 de noviembre, incluidos Arizona, Florida, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Wisconsin.

“Algunas personas siempre tienen prisa. Corren cuando pueden caminar, suben los escalones cuando otros lo toman con calma. Cuando Joe Biden sea presidente, Estados Unidos simplemente tendrá que mantenerse al día”, dice parte del anuncio que narra la historia personal, la carrera y la visión de Biden.

Entre otros aspectos, el video habla de los planes de Biden para recuperar a los Estados Unidos tras la crisis causada por el coronavirus, así como su enfoque hacia trabajadores para levantar la economía.

“Estados Unidos es una idea. Una idea más fuerte que cualquier ejército, más poderosa que cualquier dictador o tirano”, expone el candidato demócrata. “La idea más poderosa en la historia del mundo, creo que late en el corazón de la gente de este país… No importa tu raza, tu origen étnico. No importa tu identidad de género, tu orientación sexual. No importa tu fe”.

El video se lanza el mismo día que la campaña del republicano presume que más de 200 excolaboradores del gobierno del presidente George W. Bush se suman al demócrata, al considerar que “ha demostrado su valía durante años como servidor público”.

“Somos un grupo que sirvió en la administración de George W. Bush. Hemos visto de cerca la importancia del liderazgo y sabemos que Joe Biden es la elección que debemos tomar en noviembre”, expresaron en el mensaje donde hablan de la importancia de recuperar empleos, mejorar la educación y el acceso a la salud, pero también el liderazgo del país.

El grupo critica que en los últimos cuatro años, durante la Administración del presidente Trump, se han priorizado “las teorías de conspiración”, en lugar de luchar por la verdad, como en el caso del COVID-19, que ha derivado en más de 170,000 muertos en EE.UU. y 5.8 millones de contagios.

“Como nación, hemos perdido nuestra brújula moral”, advierte el grupo. “Necesitamos volver a lo básico: los hechos importan, existe el bien y el mal. Podemos hacer eso con Joe Biden en la Oficina Oval”.

La respuesta editada

El “cuarto de guerra” de la campaña de reelección del presidente respondió al lanzamiento del spot con una edición del mismo que incluye un momento de lapsus del exvicepresidente Biden.

“La nueva publicidad de Biden en TV tiene un sorpresivo final”, compartió la campaña del presidente Trump.

Joe Biden's new TV ad has a big surprise ending. pic.twitter.com/QCbe8So3PT — Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) August 27, 2020

Esta noche el orador más importante de la Convención Republicana es el presidente Trump, ya que dará el discurso de aceptación de la candidatura para su reelección, pero antes se escucharán otras voces, coo la del secretario de Vivienda, Ben Carson; la hija y asesora del mandatario, Ivanka; el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky); el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy (California); el abogado del presidente, Rudy Giuliani, entre otros.