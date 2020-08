Boicot histórico: ¿Por qué se paralizó el deporte en Estados Unidos y quiénes se sumaron a la iniciativa?

Deportes

La noche del miércoles sucedió algo inusitado en la NBA, MLB y MLS

En un hecho sin precedentes, este miércoles se paralizó de forma parcial el deporte en Estados Unidos, ya que varios jugadores y equipos de tres de las principales ligas del país decidieron suspender sus actividades para exigir un alto a la brutalidad policial, tomando como estandarte el caso de Jacob Blake, un hombre afroamericano que fue víctima de un tiroteo por parte de un policía de Wisconsin.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Pero este hecho no es el único caso de abuso por parte de la autoridad contra afroamericanos, latinos y otras minorías, ya que recientemente hubo protestas en gran parte del país por el caso de George Floyd, quien murió luego de que un policía presionara su rodilla contra su cuello durante varios minutos.

La indignación social por estos hechos llegó al mundo del deporte, donde diversos equipos reaccionaron de la siguiente forma:

EN LA NBA

Los Milwaukee Bucks, oriundos de Wisconsin, decidieron no presentarse en su partido de playoffs contra los Orlando Magic, en señal de protesta por el tiroteo que se suscitó a 50 kilómetros de la cancha donde juegan. Esto motivó a LeBron James a alzar la voz nuevamente con un enérgico mensaje y, minutos después, la liga envió un comunicado en el que notificaban la suspensión de todos los partidos programados.

Full statement from the Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

EN MLB

En las Grandes Ligas, también reaccionó de manera similar el equipo de Milwaukee, los Brewers, que se negaron a jugar este miércoles ante los Cincinnati Reds, quienes por cierto, se negaron a aceptar la victoria por “renuncia”. Posteriormente los Seattle Mariners y los San Diego Padres anunciaron que tampoco jugarían.

From the players of the Milwaukee Brewers and the Cincinnati Reds: pic.twitter.com/qkhH4AmBKm — Milwaukee Brewers (@Brewers) August 26, 2020

Statement from Major League Baseball: pic.twitter.com/jyDdZJ7fN7 — MLB (@MLB) August 27, 2020

EN LA MLS

Finalmente, se sumaron a la protesta contra los abusos los equipos de fútbol soccer, y se suspendieron cinco juegos, incluyendo el Inter de Miami vs. Atlanta United, donde jugarían los mexicanos Rodolfo Pizarro, Erick “Cubo” Torres y Jürgen Damm. En este duelo ambos equipos saltaron a la cancha sólo para tomarse una fotografía en la que aparecen todos juntos portando camisetas con la leyenda “Black Lives Matter”.