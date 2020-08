Luis Suárez ya está en pláticas para llegar al Inter de Miami, afirma el Independent

A sólo unos días de que Luis Suárez recibiera la noticia de que no entra en los planes del Barcelona para la próxima campaña, el uruguayo ya estaría recibiendo ofertas y una de ellas sería del Inter de Miami de la MLS.

De acuerdo con lo reportado por el diario británico Independent, Luis Suárez ya estaría en contacto con representantes del equipo del que es presidente y copropietario David Beckham, quien en ocasiones anteriores ya ha manifestado su interés por fichar al charrúa.

Suarez has spoken to Beckham-fronted Inter Miami, and there is a confidence.

Messi has spoken to them too… but for the future, not nowhttps://t.co/qMtXOW1Gbt

— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) August 25, 2020