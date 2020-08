La “mirada asesina” de Melania Trump a Ivanka se robó el show en Convención Nacional Republicana

La aceptación del presidente Donald Trump a la nominación republicana para un segundo mandato parece que pasará a la historia cibernética no por los discursos, sino por las miradas.

Usuarios en redes sociales catalogaron de “mirada asesina” o “mirada de muerte” la que le dio la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a la hija del presidente Ivanka, en medio del anuncio oficial de la candidatura al puesto durante la Convención Nacional Republicana.

Resulta que las redes sociales estallaron en especulaciones y comentarios, luego de que se populariza en internet la expresión de Melania cuando era presentada junto a su esposo por Ivanka.

Momentos después de que la asesora superior de la Casa Blanca terminara su intervención, pasó por delante de la pareja. En principio, se ve a la primera dama sonriendo; pero en cuestión de segundos, su gesto cambia a uno de desagrado.

De inmediato, cibernautas compartieron sus opiniones en espacios como Twitter.

This had me howling. Watch Melania praise Ivanka for her speech – and then Ivanka walks off… pic.twitter.com/kJwdYYNUC2

When you hate someone as much as Melania hates Ivanka, it’s hard to hide it. She did her best. #republicannationalconvention pic.twitter.com/BnzZMG8ltJ

Oh wow. Melania just gave Ivanka the death stare. https://t.co/w86vqrnVfS

“Cuando odias a alguien tanto como Melania odia a Ivanka, es difícil ocultarlo. Ella hizo lo que pudo”, afirmó un usuario. Otro indicó que “Melania acaba de darle a Ivanka la mirada de muerte”.

Es común que el los cibernautas se activen para opinar sobre los gestos y la vestimenta de la exmodelo. Uno de los temas que más genera discusión en redes son los supuestos desplantes de Melania a su esposo cuando éste intenta tomarla de la mano.

A mediados de agosto, cuando ambos bajaban del Air Force One, cámaras captaron el momento en que la primera dama se resiste a agarrarle la mano a Trump en al menos dos ocasiones.

Cabe destacar, sin embargo, que en esa ocasión, Melania trataba al mismo tiempo de evitar que el viento le levantara el traje.

First Lady Melania Trump did not take President Trump's hand while walking down the steps from Air Force One along with their son, Barron.

Latest news from the US here: https://t.co/mZeFbm2fmP pic.twitter.com/QDea9YsTB6

— SkyNews (@SkyNews) August 17, 2020