Abre mega tienda de donuts Krispy Kreme en Times Square de Nueva York

Krispy Kreme abrió este martes su anunciada enorme tienda insignia en Times Square, Nueva York.

El local de 4,500 pies cuadrados incluye una cascada de glaseado, una ventanilla de recogida en la calle las 24 horas y un sistema que puede producir más de 4,500 donuts por hora.

La gran inauguración estaba prevista para mayo y se retrasó debido a la pandemia, y ahora debe respetar los protocolos de distanciamiento para evitar contagios.

Se espera que atienda a más clientes que cualquier otra ubicación de Krispy Kreme en el mundo, destacó ABC News.

La apertura en 1601 Broadway con 48th St se ubica a pocos pasos de otras tiendas íconos como M&Ms y la taquilla teatral de Times Square, cerrada por la parálisis de Broadway hasta enero.

A principios de 2020, la marca fundada en 1937 anunció que este año esperaba contratar a más de 400 personas para apoyar su presencia de siete tiendas en la ciudad, incluyendo la de Times Square.

3…2…1…@krispykreme Flagship Shop is now open! The world's largest Hot Light has been lit, and will always be on. That means that there will always be fresh, hot donuts in Times Square. pic.twitter.com/Tx9qkWkZ2v

— Times Square (@TimesSquareNYC) September 15, 2020