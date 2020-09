Hombre recibió 3 balazos dentro de una bodega en Brooklyn

Un hombre de 31 años fue baleado tres veces dentro de una bodega de Brooklyn la noche del martes, en un nuevo episodio de violencia armada y puñales en esos establecimientos.

La víctima recibió un disparo en el torso y dos en el brazo dentro de la tienda ubicada en Halsey St cerca de Broadway, en Bushwick, alrededor de las 11 p.m., dijo NYPD.

Fue llevado al Brookdale University Hospital Medical Center en condición estable. La policía lo describió como poco cooperativo para aclarar el crimen, por lo que el motivo del tiroteo no ha sido divulgado.

Esa misma noche, dos personas murieron baleadas en Nueva York: Cedric Black (34) y Sean Dallas (29) en dos incidentes en Staten Island, reportó New York Post.

En la víspera, ayer propietarios de bodegas de la ciudad se reunieron con el comisionado policial Dermot Shea en medio de la ola de robos y violencia que están viviendo en sus negocios.

More #gunviolence in @NYCMayor #lawlessness vision for NYC. @NYGovCuomo – this is happening on YOUR watch #firedeblasio https://t.co/IYKME7k2tF

— Rick Krisburg (@rkrisburg) September 17, 2020