Balean hogar de policías con bebé adentro en Nueva Jersey; $62 mil recompensa por pistas

Al menos dos sospechosos están siendo buscados en Nueva Jersey en relación a la balacera que sufrió el hogar de dos policías, donde estaban con su bebé de 10 días de nacida.

La recompensa por pistas ha subido progresivamente hasta $62,500 dólares con la colaboración de varias organizaciones, incluyendo $10 mil del FBI. El tiroteo, que milagrosamente no dejó heridos, sucedió la noche del 15 de septiembre en el condado Camden, reportó NJ.com

Según la policía, la casa fue alcanzada por al menos diez balas, incluyendo dos en la puerta principal. La pareja no identificada se encuentra de permiso por el nacimiento de la bebé.

El gobernador Phil Murphy dijo el viernes que estaba “conmocionado y disgustado por las acciones despreciables y cobardes” de los asaltantes. “Una vez más, estos son marido y mujer, miembros de las fuerzas del orden. Afortunadamente, nadie de la familia resultó herido, pero ahora tenemos que encontrar a los responsables de este acto atroz y llevarlos ante la justicia”, agregó, citado por CNN.

“Este ataque a nuestros oficiales fue una afrenta al Departamento y no será tolerado”, dijo el jefe Joseph Wysocki. “Estamos solicitando la ayuda del público con este caso y que brinden cualquier información que puedan tener”.

La policía cree que el tiroteo fue causado por dos o tres personas. Los detectives identificaron y localizaron el jueves un vehículo Honda Odyssey 1998 color oscuro, con una etiqueta de papel temporal, supuestamente usado durante el ataque, cuyas causas se investigan.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar a la línea de información del CCPD al 856-757-7420 ó al (215) 546-TIPS. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

