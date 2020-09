IRS lanza alerta a ciertas familias para reclamar los $500 dólares de apoyo para niños

La Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) lanzó una alerta en redes sociales para recordar a los beneficiarios del Seguro Social (SSI) y otras personas con ayudas federales para que reclamen el apoyo de $500 dólares para menores de 17 años.

El enlace que lleva a la página oficial del IRS señala que las personas que no presentaron declaraciones de impuestos de 2018 o 2019 y que tienen hijos calificados menores de 17 años todavía pueden reclamar el apoyo.

“¡No es demasiado tarde! ¡Tomar medidas ahora!”, alerta. “¿Recibe SSI u otro beneficio federal y tiene hijos menores de 17 años? Actúe AHORA e reporte la información para recibir los $500 por niño elegible lo antes posible”, publicó la agencia.

Receiving SSI or another federal benefit & have children under 17? Act NOW and enter information to receive $500 per eligible child ASAP. #COVIDreliefIRS

— Social Security (@SocialSecurity) September 14, 2020