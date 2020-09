Atrapan a hispano suicida sospechoso de matar a su novia y amenazar policías en Nueva York

Joshua Martínez, sospechoso de apuñalar fatalmente a su novia en su apartamento del Alto Manhattan y luego amenazar con suicidarse y matar policías, fue arrestado esta madrugada.

“Gran trabajo de investigación de la Brigada de Detectives de la Comisaría 34 y la División de Ejecución de Fugitivos”, escribió esta mañana el jefe de detectives de NYPD, Rodney Harrison. “Joshua Martínez, quien era buscado por asesinato y amenaza de suicidio, fue detenido esta mañana sin incidentes”.

Su novia, Carol Nystrom, de 44 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Inwood el jueves.

Dos días después, un hombre que la policía cree que fue Martínez (33) llamó a la línea directa de información “Crimestoppers” de NYPD. Pero en lugar de entregarse, desafió a los oficiales a que fuesen a buscarlo, prometiendo terminar con su vida y llevarse a algunos de ellos con él.

Una autopsia reveló que a Nystrom la habían apuñalado y golpeado. Fuentes dijeron que trabajaba como fotógrafa de la naturaleza y paseadora de perros, pero destacaron que a todas horas había signos de actividad de drogas en su apartamento en 420 West 206 St.

Great investigative work by the 34 Precinct Detective Squad & the Fugitive Enforcement Division. Joshua Martinez, who was wanted for murder and threatened suicide by cop, was apprehended this morning without incident. pic.twitter.com/oaIYDaSlpz

🚨APPREHENDED🚨Joshua Martinez for a STABBING/HOMICIDE inside of an apartment @ 420 W 206 St #Manhattan #inwood on 9/17/20. Has been Apprehended thanks to the hard work of our #nypd @NYPDDetectives #media & concerned #newyorker like you!#yourcityyourcall @NYPDShea pic.twitter.com/d3jHC64I0z

