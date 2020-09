Buscan evitar que posible segunda ola de COVID-19 afecte a más presos en cárceles de Nueva York

Mientras por un lado coaliciones que defienden los derechos de la población carcelaria y sindicatos de empleados de estos recintos condenan la forma cómo las autoridades de Nueva York han manejado la crisis del COVID-19 en las prisiones, particularmente con los adultos mayores, por otro lado funcionarios del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado (DOCCS) defienden a capa y espada la respuesta que han dado a la pandemia.

En el centro de esta espinosa controversia, una comisión del Senado estatal convocó una sesión virtual este martes para tratar de perfilar cómo estas instalaciones podrían actuar ante una probable segunda ola de contagios, cuando hoy las estadísticas apuntan a que el 80% de los muertos en las cárceles durante el pido de la crisis de salud pública en la primavera, fueron negros e hispanos, en la mayoría de los casos de la tercera edad y con enfermedades preexistentes.

“Queremos tener un balance exacto de esta realidad, para luego de esta sesión avanzar en posibilidades legislativas que protejan a nuestra población carcelaria más vulnerable, de esta o cualquier otra pandemia”, dijo el senador de El Bronx, Luis Sepúlveda.

Previo a la sesión de legisladores de Albany, organizaciones como ‘Campaña para liberar a personas mayores de las prisiones’ (RAPP), el ‘Centro de Alternativas Comunitarias’, ‘Detengan el confinamiento solitario’ y ‘Parole Preparations Project’ dieron su veredicto: antes de la pandemia el trato a las personas con enfermedades preexistentes era crítico, ahora es frustrante y devastador

En palabras del puertorriqueño José Saldana, activista de RAPP, es “totalmente falso” que el DOCCS haya tenido una respuesta eficiente ante el brote de coronavirus, especialmente para los reclusos que son adultos mayores.

Saldana fue liberado de una prisión de Nueva York en enero del 2018, después de 38 años encerrado y luego de enfrentar cuatro negaciones de la Junta de Libertad Condicional. Hoy, ante los efectos devastadores del COVID-19, pone muchas más energías a una cruzada de décadas con varias organizaciones para acabar con el encarcelamiento y el castigo perpetuo.

“Es momento de presionar para que existan beneficios procesales inmediatos para personas en prisión con enfermedades crónicas. Estamos lejos de que esta crisis de salud pública termine. Esperemos que la mayoría demócrata del Senado escuche este mensaje”, dijo el vocero de RAPP.

"The Democrats control the Senate. They have a super majority in the Assembly. The Senate leader is Black. The Assembly leader is Black. If our elected leaders will not give equal value to the lives of Black and Latinx people, then who will?" – RAPP Director @hamzasaldana614 pic.twitter.com/5WgdRPR7PT

