Cuál es la hamburguesa menos saludable de McDonald’s y cuál pedir en su lugar

Es una gran carga de sodio y supera en calorías y grasas malas a la Big Mac

Si bien la comida rápida no se caracteriza por ser precisamente saludable, hay unas opciones que son peores que otras.

Ya sea que mueras de antojo de una hamburguesa de McDonald’s o es lo más práctico que puedes adquirir cuando tienes hambre. Te decimos cuál es la hamburguesa que debes de pensar dos veces antes de ordenar y cuál sería una opción más viable.

Cuarto de libra doble con queso

La Cuarto de libra doble con queso es tu peor opción según Eat This, Not That. Verificamos los datos de contenido con los que pública McDonald’s y en realidad se trata de la peor elección. Encontramos que es una bomba para tu cuerpo y te decimos por qué.

Con 720 calorías supera a la Big Mac que tiene 550 calorías. Tiene una gran cantidad de grasa, sodio y azúcar; ninguno de estos elementos es favorable para tu peso ni tu salud.

El panecillo de semillas de sésamo contiene dos cuartos de libra con sal y pimienta, cebollas en rodajas y pepinillos picantes, la hamburguesa es aderezada con salsa de tomate y mostaza. Tiene 40 g de grasa, 43 g de carbohidratos, 1370 mg de sodio, 170 mg de colesterol y 49 g de proteína.

Exceso de sodio

Si algo hay en abundancia en la Cuarto de libra doble con queso es sodio, un mineral que ningún cardiólogo, nutriólogo o especialista de la salud quiere que consumas es exceso.

Si a los 1370 mg la hamburguesa sumas 260 mg de unas papas fritas medianas y 55 mg de un refresco de cola mediano estarás ingiriendo en una sola comida 1685 mg, eso es el 84% del límite máximo diario.

El consumo de alimentos con alto contenido en sodio puede aumentar tu riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

La Organización Mundial de la Salud, sugiere un consumo de sodio menor a los 2 grampos. La Asociación Americana del Corazón recomienda avanzar hacia un límite ideal de no más de 1,500 mg por día para la mayoría de los adultos, incluso para las personas que no tienen presión arterial alta.

Grasas malas

De los 40 gramos de grasas, 19 g es grasa saturada y 2 g son grasas trans. Las grasas trans son las peores, las que más afectan tu corazón, los vasos sanguíneos y el resto del cuerpo.

Aumentan el coleesterol LDL “malo” y reducen el HDL “bueno”. Crean inflamación, relacionada con la inmunidad, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras afecciones crónicas.

La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que puede tener efectos nocivos para la salud incluso en pequeñas cantidades: por cada 2 por ciento adicional de calorías de grasas trans consumidas diariamente, el riesgo de enfermedad coronaria aumenta en un 23 por ciento.

Mejor opción

La hamburguesa original. Tiene una empanada de carne sazonada con solo una pizca de sal y pimienta, pepinillo picante, cebollas picadas, ketchup y mostaza. Tiene 250 calorías, menos de la tercera parte de calorías que la hamburguesa doble con queso (720); 510 mg de sodio, una diferencia enorme comparados con los 1370 mg de la opción menos saludable.

En cuanto a la grasa, tiene 9 gramos (3.5g saturada y 0 grasas trans). Contiene 31 carbohidratos y 12 gramos de proteína.

Para no sumar demasiado sodio y azúcares agregados, puedes optar por papas y soda chica. Aunque beber agua sería perfecto, una bebida mediana de refresco de cola tiene 210 calorías y el equivalente a 14 cucharaditas de azúcar.

