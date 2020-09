El KIA Forte 2021 llegará con nuevas mejoras en sistema de infotenimiento y una pantalla más grande

El KIA Forte es uno de los autos de la firma surcoreana que ha logrado posicionarse como uno de los más vendidos alrededor del mundo gracias a su excelente desempeño y un renovado diseño, es por eso que KIA ha decidido que para su gama 2021, integrará mejoras en el sistema de infotenimiento a través de la introducción de una pantalla de 10.25″, disponible tanto para la carrocería sedán, como para la hatchback.

Este tipo de pantalla táctil es la primera vez que se integra en el Forte, sin embargo, también es posible encontrarla en modelos como Soul y Seltos de KIA. Y aunque mantiene todas las funciones del sistema de infotenimiento anterior, incluyendo su compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, estrena modo de pantalla dividida para tener una función fija, como reproducir la música mientras el conductor navega por otros menús.

En lo que respecta a motorización, el Kia Forte 2021 se mantendrá tal y como lo conocemos hasta ahora, conservando el motor de 2.0 litros de 147 hp y 132 lb-pie con caja manual de seis cambios o automática CVT para la mayoría de las versiones.

De acuerdo con información de Motorpasión, en México, el sedán estará disponible en versiones L, LX, EX, GT Line y GT, mientras el hatchback sólo se ofrecerá en EX, GT Line y GT. De serie se incluye el sistema de infotenimiento con pantalla de 8″, y a partir de la versión EX es que se integra la de 10.25″.

Cabe destacar que, si buscas hacerte de un Forte con más potencia, las variantes GT optan por un motor turbo de 1.6 litros de 201 hp y 195 lb-pie, con transmisión automática de doble embrague de siete cambios o manual de seis velocidades para el hatchback.

Entre las amenidades y equipamiento que ofrece el Forte, se encuentran climatización automática, llave inteligente, quemacocos, tapicería en piel, sistema de sonido Harman Kardon, monitor de punto ciego, cargador inalámbrico para teléfonos, espejo retrovisor electrocrómico, asiento del conductor con ajuste eléctrico, entre otros.

