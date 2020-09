Coca-Cola lanza su primera bebida alcohólica en 40 años

En 1978, Coca-Cola intentó vender vino, pero no quedó muy contenta con los resultados

Coca-Cola volverá al mercado de las bebidas alcohólicas por primera vez en casi 40 años con un nuevo producto que llegará a los estantes de los supermercados del país en 2021, de acuerdo con Eat This, Not That!

La bebida, llamada Topo Chico Hard Seltzer, se inspiró en la popularidad de sus aguas minerales Topo Chico, por lo que la nueva creación de Coca-Cola es la misma agua carbonatada, pero con alcohol. Este lanzamiento también es una respuesta a la creciente popularidad de empresas rivales que venden este tipo de productos, como Sams Adams.

Aunque en Estados Unidos se venderá hasta 2021, en México y en Brasil Topo Chico Hard Seltzer estará disponible en las tiendas a finales del mes de septiembre.

Las ventas de agua carbonatada con alcohol se han disparado en los últimos años, gracias a los millenials que la han vuelto muy popular. Estas bebidas contienen menos alcohol por volumen que una cerveza y también tienen menos calorías. Tan solo en EE.UU., los consumidores aumentaron sus compras de este tipo de bebidas en un 200%.

En 1978, durante el auge del vino en EE.UU., Coca-Cola compró varios negocios de vinos para entrar a este mercado, pero debido a que no tenía grandes ganancias como las que tenía con los refrescos, no siguió con esta inversión y retiró sus productos de vino en 1982.

