Desempleados de Nueva York podrán trabajar en centros electorales sin perder el beneficio

Una orden firmada por el gobernador Andrew Cuomo autoriza que las personas que están cobrando beneficios por desempleo se inscriban para trabajos temporales en las juntas electorales municipales o del estado Nueva York antes de los comicios del 3 de noviembre.

El trabajo a tiempo parcial no puede exceder los $504 dólares en pago semanal y la orden cubre los días previos al día de las elecciones, lo que permite a los neoyorquinos ayudar con los lugares de votación anticipada o el trabajo necesario para prepararse para el 3 de noviembre.

Cuomo está ofreciendo toda la ayuda posible a las juntas electorales mientras se adaptan a la realización de elecciones en medio de la pandemia. La tendencia es que la mayoría de los trabajadores electorales tengan 60 años o más, pero este año, debido al COVID-19, el reclutamiento en ese grupo de edad tradicional ha sido un desafío, ya que son los más vulnerables a desarrollar complicaciones médicas graves por el virus. Por ello se ha pedido a personas más jóvenes incorporarse.

La votación anticipada en Nueva York será del sábado 24 de octubre al domingo 1 de noviembre y se espera que los ciudadanos aprovechen una nueva ley que permite el uso de boletas ausentes debido al COVID-19, alterando el panorama para los funcionarios electorales en todo el estado.

La medida se produce después de que el gobernador dijera el lunes que los trabajadores estatales y las unidades de la Guardia Nacional de Nueva York podrían usarse para ayudar en los lugares de votación en algunas partes del estado.

“La situación es que las juntas electorales están haciendo algo diferente este año, y pasamos por una elección y esa elección mostró muchos problemas para las juntas locales”, dijo el gobernador haciendo referencia a las primarias de junio plagadas de inconvenientes.

Cuomo pidió a las juntas electorales que “nos digan lo que requieren”. “Si necesita gente que le ayude a administrar, díganos y le ayudaremos a conseguirla”, añadió. “Podemos utilizar al personal de la Guardia Nacional para ayudar” u otros empleados estatales”, reportó Daily News.

Para evitar una sobrecarga en el voto por correo en los días previos y en el presencial el 3 de noviembre, en NYC ya se han anunciado dos grandes locales que permitirán sufragar desde el 24 de octubre: Madison Square Garden en Manhattan y Barclays Center en Brooklyn.

Unemployed New Yorkers can become poll workers without losing benefits: Cuomo https://t.co/Vo2YdMH6pG

— Let NY Vote (@LetNYvote) September 24, 2020