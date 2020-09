Segunda y tercera etapas de reapertura de escuelas de NYC esta semana levantan voces de preocupación

Este martes y el próximo jueves iniciarán clases presenciales unos 520,000 niños de kínder a grado 12, y aunque ello ha generado ansiedad y críticas a la Ciudad, el alcalde De Blasio insiste en que las condiciones están dadas

Con mirada pícara y gracia al hablar, Johnatan Rodríguez, estudiante de quinto grado en Queens, confiesa que ha estado contando los días para regresar a clases presenciales este martes 29 de septiembre, luego de seis meses de haber estado fuera de la escuela elemental, debido a la pandemia del COVID-19.

Tras la reapertura de clases en persona de las escuelas de pre-kínder y de niños especiales el pasado 21 de septiembre, miles de estudiantes de Kínder hasta 8 grado se preparan para volver a las aulas este martes 29 de septiembre en la segunda etapa del proceso de inició del nuevo año escolar. El jueves 1 de octubre se unirán todos los estudiantes de los cursos más altos de secundaria.

“Yo ya quiero volver a la escuela, porque en la casa me aburro con todas las clases y haciendo páginas solo en la tablet”, comenta el niño de 10 años, mientras mira fijamente a su mamá, con gesto de pena. “Y sé que me tengo que poner la mascara todo el tiempo y lavarme las manos para que no agarre el COVID… pero ya voy a poder jugar y ver a mis amigos”.

Carolina Rodríguez, aunque confiesa tener “un poquito de miedo” ante el regreso de su único niño a la escuela, también asegura sentir que se está quitando un peso de encima.

“Uno como papá siempre se preocupa de que ellos puedan enfermarse, pero es que esta situación ya se volvió inaguantable. El niño ya anda muy ansioso y hasta se ha vuelto de mal genio por tanto estrés y el encierro, y creo que lo mejor es que vuelva a clases para que se despeje un poco“, asegura la colombiana, explicando que el retorno de su hijo a las aulas tiene otro beneficio. “Yo ya tengo que empezar a trabajar, o si no, no comemos ni vamos a poder pagar la renta. Tengo susto, pero tenemos que retomar nuestras vidas y confiar que todo va a estar bien”.

La mexicana Noemí Rojas, quien tiene dos niños, una de 11 años, que empieza su escuela media este martes y otro en edad pre-escolar, no oculta la preocupación que siente por el regreso a clases presenciales, y dijo sentirse entre la espada y la pared.

“La preocupación mía es por la higiene y la sanidad que vayan a tener con los niños. Yo opté por clases mitad en casa y mitad presenciales, porque siento que la educación no es la misma desde casa que asistir a una escuela, especialmente por la niña, que entra a una etapa más avanzada y más complicada, pero me da miedo“, comentó la madre, de Queens. “Yo pediría que haya más análisis y que le hagan más pruebas del COVID a los niños en las escuelas, porque aunque los más afectados en la pandemia somos los adultos, los niños pueden agarrar algo y pegarnóslo”.

Preocupa vuelta de 520,000 alumnos

Y ante las etapas 2 y 3 de regreso a clases, consideradas un reto mayor que la primera etapa, ya que el flujo de estudiantes será de cerca de 520,000 estudiantes en las 1,800 escuelas, crecen las voces de alarma, que se oponen a la reapertura, asegurando que el sistema escolar no está listo todavía y que es casi un salto al vacío. El 46% ha optado por clases totalmente remotas y el 54% está entre lecciones híbridas y presenciales exclusivamente.

El defensor del pPueblo Jumaane Williams, quien ha hecho varios llamados a la Ciudad para retrasar la apertura de clases en persona, calificó la movida de reinicio presencial como un grave error.

“Miserablemente, es una falla del Alcalde. No estamos listos para la reapertura”, dijo el funcionario. “Espero que nunca antes haya estado tan equivocado en mi vida como ahora, pero creo que es un riesgo que no teníamos que tomar, además que se está gastando dinero que no tenemos“.

El Concejo de Supervisores y Administradores Escolares, (que representa a los directores de las 1,800 escuelas), también se pronunció en esa misma vía, y no solo emitieron un voto de “no confianza” a los planes del alcalde De Blasio y el canciller de Educación Richard Carranza, ante la falta de las herramientas básicas para empezar, sino que pidieron al Estado que tome el control del sistema escolar.

Ante la evidente preocupación y el malestar existente de cara a la reapertura de las escuelas de la Gran Manzana, el gobernador Andrew Cuomo, quiso mediar y calmar los ánimos, y advirtió este lunes que las autoridades estatales estarán muy vigilantes ante cualquier posible riesgo.

“Los datos son clave, y actuaremos basados en los datos”, dijo Cuomo, advirtiendo que cifras de las pruebas diarias serán revisadas por su oficina y el Departamento de Salud estatal

“Todos estamos de acuerdo en que se trata de educar a nuestros estudiantes. Queremos que vuelvan a la escuela, pero queremos hacerlo de manera segura”, advirtió Cuomo.

Todavía faltan más maestros

Una de las principales quejas del Sindicato de Maestros (UFT) es que la Administración De Blasio no ha cumplido a cabalidad su palabra de proporcionar suficientes profesores para los tres grupos que se planearon: uno para estudiantes remotos, otro para estudiantes híbridos en el aula y otro para alumnos híbridos en casa.

“Le dijimos al DOE durante meses que si querían que pudiéramos atender a los estudiantes en el modelo híbrido, se requeriría más personal. Nuestros estudiantes merecen maestros que tengan suficiente tiempo y espacio para atenderlos. Nuestros miembros son responsables de enseñar a los niños de la ciudad de Nueva York, no por llenar los vacíos en la ciudad y la planificación y la dotación de recursos del DOE a última hora”, aseguró el sindicato de profesores en un comunicado.

A pesar de las preocupaciones y las críticas, las autoridades locales insisten en que las condiciones están dadas y que mirarán con lupa el avance del plan de retorno escolar . Y sobre la falta de todos los componentes necesarios, recordaron que, tal y como ocurre cada inicio del año escolar, habrá desafíos que afrontar y hechos que necesitarán ser ajustados.

“Hay una realidad en una atmósfera de crisis, que es con lo que hemos estado lidiando ahora durante siete meses”, dijo el alcalde Bill de Blasio, destacando que en medio de las novedades que implica la pandemia, el plan de reapertura de escuelas ha ido por buen camino. “Claramente, el equipo del Departamento de Educación (DOE) hizo bien las cosas el lunes y les doy mucho crédito. Ahora tienen que hacerlo bien la semana que viene (…) lo que vimos el lunes fueron 1,800 sitios en funcionamiento: 1,800 y todos ellos contaban con el personal adecuado, y el comienzo fue realmente sorprendentemente efectivo y fluido. Necesitamos repetir eso de nuevo el próximo martes, repetirlo de nuevo el próximo jueves”.

El Alcalde también se refirió a las escuelas localizadas en vecindarios como Sunset Park, y Rockaway, donde las cifras de contagios han estado por encima del promedio local, de alrededor 1% de casos positivos cada día, y destacó que ello no implica que los centros educativos en esas áreas de la Gran Manzana no vayan a reabrir.

“El problema real, dado que tenemos una mirada constante a lo que está sucediendo en cada escuela, es estar atento a los repuntes en la comunidad escolar específica. La comunidad escolar a menudo es muy diferente del vecindario que la rodea. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro en todos los niveles, particularmente cuando se va a los grados superiores, pero realmente en todos los niveles, los niños que van a la escuela a menudo no provienen de la comunidad circundante”, dijo el mandatario, advirtiendo que hay un plan detallado para rastrear todo lo que ocurre en las escuelas.

El Canciller de Educación se sumó a la voz optimista del Alcalde y reiteró que aunque entiende que muchos padres están preocupados por el regreso de sus niños a las aulas, insiste en que la educación presencial es la ideal y la remota tiene un impacto fuerte en los alumnos.

“Los meses y meses y meses que nuestros estudiantes han tenido aprendizaje remoto, sabemos que eso ha traumatizado a muchos de nuestros estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes han retrocedido en su progreso académico”, comentó el funcionario, advirtiendo que el aprendizaje en persona en medio de la crisis del COVID-19 necesita los recursos necesarios.

“¿Significa que es un desafío? Absolutamente. ¿Significa que es más difícil que si se hicieran otras cosas? Absolutamente. Pero todos estamos en la misma página de que si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo para que sea fundamentalmente edificante y beneficioso para nuestros estudiantes, tanto en persona como en el modo de aprendizaje remoto”, agregó Carranza.

Sobre temas como la presencia de enfermeros en todas las escuelas y el acceso a autobuses escolares de todos los estudiantes, el DOE aseguró que están a cobertura casi total . Se estima que el 77% de los maestros planea enseñar de manera presencial, mientras que el 23% recibió adaptaciones médicas, por lo que trabajarán de manera remoto.

La salud es la prioridad

Nathaniel Styer, vocero del DOE reafirmó que la prioridad principal este año será la salud y la seguridad de cada estudiante y miembros del personal y defendió que no están improvisando la reapertura de las escuelas.

“Para preparar la reapertura, se inspeccionaron varias veces todos los salones, se repararon los sistemas de ventilación en toda la ciudad, se asignó una enfermera escolar a todas las escuelas, se entregaron millones de equipos de protección personal y otros suministros a las escuelas, e implementamos las más estrictas medidas de seguridad Protocolos en la nación”, aseguró el funcionario del DOE. “Dado que las tasas casos positivos en toda la ciudad siguen siendo bajas, somos ciudad grande más segura de Estados Unidos y se lo debemos a nuestros hijos para reabrir”.

Styer ratificó que todas las escuelas del sistema están listas para reabrir, con la única excepción del campus Martin Luther King, Jr de la calle 66, en Manhattan. “Este es el único edificio escolar que no reabrirá. Todas las escuelas en el campus de MLK se han acomodado con espacios alternativos adecuados, seguros y convenientes para ayudar a comenzar su año con fuerza”, destacó.

Leonie Haimson, directora de la organización “Class Size Matters”, que vela por los derechos de los estudiantes, apoyó el regreso a clases escalonado, pero criticó al DOE por no haber hecho preparativos desde antes que garanticen un retorno más exitoso.

“Aunque la incorporación paulatina de estudiantes es inteligente, el cambio continuo de planes y el caos y la confusión que se ha producido son inaceptables, especialmente porque el DOE tuvo casi 6 meses para planificar una reapertura segura, ordenada y productiva y, sin embargo, ha fracasado por completo”, dijo la defensora de los estudiantes, lanzando un dardo también sobre el esquema de clases virtuales.

“También es inaceptable el hecho de que el DOE permita que los límites de tamaño de las clases para los estudiantes que reciben aprendizaje remoto se dupliquen, a 64-68 niños por clase, cuando la investigación y la experiencia muestran que incluso se necesitan clases más pequeñas de lo habitual para que el aprendizaje remoto tenga alguna posibilidad de éxito”, concluyó Haimson.

Cronograma y datos de regreso a las escuelas

21 de septiembre solo regresaron niños de pre-escolar y con necesidades especiales.

29 de septiembre regresarán a clases presenciales estudiantes de escuela elemental de Kinder a grado 8

1 de octubre regresarán a las escuelas niños de escuela intermedia y secundaria, transferidos y estudiantes adultos.

4,500 nuevos maestros serán asignados a las escuelas

2,000 ya fueron asignados.

2,500 más se seleccionarán y asignarán en los próximos días.

7,000 a 12,000 nuevos maestros aseguran son necesarios para cubrir las nuevas estrategias de clases

1.1 millón de estudiantes se estima estudian en las escuelas públicas de la ciudad

1,800 escuelas públicas existen en toda la Gran Manzana

Dónde obtener información:

Para inscribirse al programa de cuidado infantil gratuito, puede registrarse en este link: schools.nyc.gov/learning bridges

Si tiene alguna pregunta sobre el estado de su solicitud de cuidado infantil, escriba un mensaje a learningBridges@schools.nyc.gov

Para aclarar otras dudas llame al 311

Las familias pueden acceder a información sobre el plan de reapertura de las escuelas en este link: https://schoolsearch.schools.nyc/

Si una familia o un estudiante necesita una tableta para que sus hijos inicien el año escolar, pueden solicitar una en esta página https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices

Clases presenciales y virtuales en cifras:

64% de los padres de familia han optado por enviar a sus niños a clases presenciales.

46% de los niños ha optado por clases totalmente remoto

600,000 estudiantes se espera acudan a las escuelas en persona

520,000 estudiantes llegarán esta semana

Parámetros para mantener abiertas las escuelas: