Esto debes saber de las Elecciones 2020: Trump crea caos en debate y en campañas tras enfermar de coronavirus

Los escándalos en la Casa Blanca y la pandemia marcaron la agenda de esta semana

El caos se apoderó del proceso electoral estadounidense, luego de un desafortunado debate y el contagio de coronavirus del presidente Donald Trump que crea un complicado escenario no visto en Estados Unidos, no al menos en las últimas décadas.

La polémica sobre la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema siguió siendo un tema clave en el proceso electoral, ante el apuro de los republicanos que comenzarán audiencias en el Senado el 12 de octubre y la presión de los demócratas por dejar al ganador del 3 de noviembre decidir quién ocuparía el lugar que dejó la jueza Ruth Bader Ginsburg tras morir de cáncer.

Por si no fuera suficiente hubo un golpe al “arma secreta” del presidente Trump, su esposa Melania, de quien se dieron a conocer audios expresando su desdén sobre encerrar a niños migrantes en jaulas, la planificación navideña en la Casa Blanca y pedir “un jodido” descanso.

En tanto, el demócrata Joe Biden logró avanzar en las encuestas, las cuales se realizaron antes de que el presidente Trump enfermara de coronavirus, algo que podría jugar a su favor.

Los 5 hechos imperdibles

1. ¿Quién ganó el debate? Los sondeos “rápidos” de algunos medios nacionales como CNN y Fox News difieren al respecto, pero una encuesta de Vox indicó que fue Biden quien se impuso en el caótico encuentro, donde el periodista Chris Wallace no pudo controlar al presidente Trump y sus constantes interrupciones: “Había horneado este hermoso y delicioso pastel y luego, francamente, el presidente puso su pie en él”, dijo a The New York Times.

2. La salud de Trump y su posible salida del hospital Walter Reed este lunes serán esenciales para conocer los siguientes pasos en el proceso electoral. Se espera que, aunque sea enviado a la Casa Blanca, el mandatario deba permanecer varios días en encierro hasta vencer completamente el COVID-19.

3. El voto latino es clave y Biden reconoce que vale la pena ponerle ahínco a esta comunidad tan diversa. El demócrata hace campaña en Florida, un estado clave con 29 votos electorales, donde pelea el respaldo de estos votantes, prácticamente 50-50 con Trump.

4. El peligro de la pandemia con el contagio del presidente Trump abre nuevas alertas, ya que el mandatario estuvo en varios eventos públicos y mítines, por lo que pudo contagiar a estadounidenses en al menos tres estados.

5. El escándalo de impuestos no queda zanjado, aunque el presidente Trump esté enfermo. The New York Times dio a conocer que el mandatario pagó solamente $750 dólares en 2016 y 2017 y durante 10 años ni un dólar. El demócrata Biden dio a conocer su reporte de impuestos.

Podcast: ‘El Diario Sin Límites’

Escucha el segundo episodio del podcast conducido por un servidor y Daniel Parra, de Ciudad sin Límites (City Limits), donde se abordan las diferencias entre las agendas migratorias de los candidatos presidenciales.

En un diálogo con Ralina Cardona, presidenta de la región Noreste de la League of United Latin American Citizens (LULAC), se explica la viabilidad de las propuestas migratorias y los principales problemas que enfrentarían.

La frase

Melania Trump: “Dicen que soy cómplice. Soy igual a él, lo apoyo… Estoy trabajando… mi trasero (sic) en las cosas navideñas, ya sabes, ¿a quién le importa un carajo las cosas y las decoraciones navideñas? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad?… y me dijeron: ‘Oh, ¿qué hay de los niños que fueron separados?’ Dame un jodido descanso. ¿Dónde estaban diciendo algo cuando Obama hizo eso?”.

¡Tienes que verlo!

El presidente Trump envió un mensaje a través de video, pero en el minuto 1:05 de la grabación hay un lapsus que desató sospechas sobre su verdadera condición de salud por coronavirus. El mandatario dijo sentirse mejor y agradeció el trabajo de médicos y apoyo de los estadounidenses.

Mensaje del presidente Trump: – Dice sentirse mejor

– Agradece a personal médico

– Agradece a estadounidenses y líderes por sus mensajes

– Los siguientes dos días serán clave sobre su salud EXTRA: – Poner atención al minuto 1:05 #TrumpHasCovid https://t.co/UCctwk89PQ — Jesús García (@JesusGar) October 4, 2020

Los vicepresidenciables

Mike Pence

¡Listo para lo que venga! El vicepresidente Mike Pence y su equipo se preparan ante cualquier escenario, si la salud del presidente Trump empeora.

El republicano también se prepara para su debate ante la demócrata Harris el 7 de octubre.

Kamala Harris

Cuentas claras fue lo que mostró la senadora Kamala Harris (California), luego de que se diera a conocer que el presidente Trump pagó solamente $750 dólares en impuestos en 2016 y 2017 y ni un dólar durante más de 10 años. La compañera de Biden y su esposo, el abogado Douglas Emhoff, reportaron un ingreso bruto ajustado de $3 millones de dólares.

Las tendencias

En la mayoría de las encuestas Biden mantiene una ventaja de entre 7 y 9 puntos porcentuales frente a Trump, pero el reciente sondeo de CNBC-Change Research la distancia fue de 13 puntos a favor del demócrata. La siguiente gráfica muestra la media de todos los sondeos en cuanto al voto general.

Trumpistas contra Bidenistas

¿Cuál te gusta más? Ambas campañas tienen distintos productos, incluidas camisetas. El equipo Trump-Pence ofrece una con la leyenda: “Llena ese asiento”, mientras el de Biden-Harris con el mensaje: “Yo pagué más impuestos que Donald Trump”. Ambas cuestan $30 dólares.

