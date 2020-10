5 ingredientes para agregar a tu café que no son azúcar, crema ni leche

Complementos que suman aroma, sabor y beneficios a tu café sin tantas calorías

El café es rico en polifenoles que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios. Además, su contenido en cafeína también le da efectos estimulantes que aumentan el estado de alerta y el ánimo. Es una bebida que ofrece múltiples beneficios para tu salud y que es bajo en calorías y no contiene grasa.

Una taza de café sencillo tiene menos de 5 calorías y no contiene grasa. Agregar crema, azúcar y edulcorantes no parece ser la mejor idea. Muchas de las cremas para café no lácteas y bajas en grasa se procesan mucho, tienen mucho azúcar agregado y aditivos para mejorar el sabor y la textura.

El azúcar suma 16 calorías por 1 cucharadita; la crema batida espesa, 101 calorías por 2 cucharadas; y la leche sin grasa, 10 calorías por 2 cucharadas. En su lugar, te damos cinco ideas deliciosas y saludables para complementar tu café:

1. Vainilla

La vainilla se ha usado desde hace varios siglos para preparar bebidas en México. Los aztecas la llamaban “tilixóchitl” o flor negra, y era muy apreciada, le atribuían propiedades medicinales. Se solía usar vainilla y otras especias al preparar chocolate, según publica la revista Ciencias UNAM.

También puedes agregar vainilla a tu café, usa una o dos gotas de extracto. Puedes agregarla a la jarra antes de preparar el café y el ambiente tendrá un aroma especial.

2. Canela

Para endulzar tu café, en lugar de azúcar, opta por añadir un poco de canela en polvo o una ramita si prefieres hacer un tradicional café de olla. Esta especia también le aportará aroma y sumará a tu bebida sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antidiabéticas y además. Además favorece la quema de grasa a través de un proceso llamado termogénesis.

3. Chocolate

Agrega cacao o chocolate oscuro (tiene mayor contenido de cacao) a tu café. El cacao es rico en sustancias químicas vegetales llamadas flavonoides que pueden ayudar a proteger el corazón. Tendrás una bebida estimulante por doble partida, gracias a la cafeína que tiene en mayor cantidad el café y la teobromina en el cacao.

4. Nuez moscada

La nuez moscada es rica en antioxidantes y es una excelente adición en postres y el curry, también en bebidas como vino caliente y té chai. Un poco de esta nuez en tu café le aportará un sabor terroso y un toque de dulzura. Recuerda no abusar, no se recomienda el consumo mayor a 10 gramos porque puedes intoxicarte.

Cardamomo

El cardamomo es una especia familia del jengibre, se usa desde hace varios siglos en Medio Oriente y su uso se ha extendido por distintas partes del mundo. Entre las preparaciones más comunes con cardamomo están el curry y el té chai, pero no son las únicas. El cardamomo verde es perfecto para usar en el café. Aporta un gran aroma y es rico en antioxidantes.

