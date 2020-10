Video: Piden a padres dar permiso para hacer test de COVID-19 a sus hijos en escuelas de NYC

Este martes, precisamente el mismo día en que unas 100 escuelas fueron cerradas en varios vecindarios de la ciudad de Nueva York que están registrando un alza de contagios de coronavirus, el alcalde Bill de Blasio anunció un plan para aumentar el número de test de COVID-19 a niños en los planteles públicos, pero para lo cual se necesitará que los padres den su consentimiento llenando un formulario en su cuenta de la página de internet ‘NYC School Account’.

El mandatario insistió que la “masificación de las pruebas” es una de las herramientas más poderosas para detener un posible brote de infecciones entre los estudiantes que desde la semana pasada completaron la última etapa del proceso de regreso a clases presenciales en sus escuelas.

“Necesitamos el consentimiento de los padres, que llenen un formulario en el que aceptan que su hijo reciba una prueba en su escuela, y ahora las familias pueden completar esos formularios online, yendo a su cuenta de ‘NYC School Account’ y luego entrar su información en mystudent.nyc”, explicó el Alcalde.

De esta manera los empleados de cada plantel sabrán de manera automática cuáles niños han recibido el permiso de sus padres para recibir un test de coronavirus.

Y en cuanto al beneficio directo para los padres, el Alcalde indicó que además de ser gratis y muy seguros estos exámenes, los que llenen el formulario de consentimiento recibirán automáticamente en sus cuentas los resultados de sus hijos, y además tendrán información adicional sobre la situación general de su escuela.

“Es importante que sepan que estas pruebas se harán una vez al mes y no a todos los estudiantes, sino a pequeños grupos que serán escogidos al azar. Unos niño un mes, y otro grupo diferente el próximo mes”, explicó De Blasio, agregando que de esta manera se permitirá “que los padres tengan tranquilidad mental, y a lo que se suma el que recibirán los resultados de sus hijos de manera rápida”.

Al insistir que la comunidad educativa de cada escuela está haciendo un gran esfuerzo para mantener a todos seguros, trabajando muy de cerca con el Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) y con el equipo de ‘Test + Trace’, el Alcalde aseguró que el próximo paso es garantizar que cada miembro del personal de los planteles, tanto maestros como administrativos, sigan recibiendo las pruebas constantemente y obtengan los resultados rápidos.

“Hemos venido haciendo ininterrumpidamente las pruebas a los trabajadores de las escuelas, incluyendo los maestros, y otros miembros del personal tanto adentro como afuera, y al final de esta semana iniciaremos un sistemático monitoreo médico en cada una de las escuelas de la ciudad, que será una vez al mes durante la duración de esta crisis, y el objetivo es que todos participen: personal, educadores, alumnos”, dijo el mandatario.

Y para responder algunas de las preguntas que puedan tener los padres sobre las pruebas, como si son seguras, rápida y cómo se hace, el Alcalde presentó el siguiente video:

Testing is key to beating this virus. Starting this month we’ll be doing random COVID-19 tests in our schools.

Families, we need your help: sign the consent form to get your child tested. The test is free, safe and easy.

Visit https://t.co/8MSKB1LRq7 for more. pic.twitter.com/EfbYYfX8mu

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 6, 2020