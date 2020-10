Joven mujer de 20 años murió al chocar con camión postal en Brooklyn

Una conductora de 20 años murió después de que su automóvil chocó con un camión postal cuando posiblemente pasó una señal de alto en Brooklyn (NYC), la madrugada de ayer.

La policía de Nueva York dijo que el accidente mortal ocurrió justo antes de las 2 a.m. en la intersección de las avenidas Atkins y Cozine, en East New York.

La mujer de 20 años viajaba en su sedán Honda en dirección sur por la avenida Atkins cuando atravesó la intersección y chocó con un camión del Servicio Postal (USPS) que viajaba hacia el este por Cozine Av, dijeron las autoridades.

La investigación preliminar indica que probablemente pasó una señal de alto en la intersección. Los agentes que respondieron encontraron a la mujer inconsciente y la declararon muerta en el lugar. Su identidad no fue revelada de inmediato por las autoridades.

El hombre de 48 años que conducía el camión postal permaneció en el lugar. Fue llevado a un hospital cercano por heridas leves en la cabeza. No se realizaron arrestos y la investigación del accidente continúa, reportó Pix11.

En NYC y a nivel nacional las muertes en accidentes viales han subido este año, pese a la caída en el tráfico por la pandemia.

