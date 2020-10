A cuánto asciende la fortuna de Stormy Daniels, la estrella y empresaria porno que Melania Trump llamó “prostituta”

En agosto el presidente Donald Trump recibió una orden del Tribunal Superior de Los Ángeles de pagar $44,100 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels por su batalla legal para cancelar un acuerdo de confidencialidad (NDA) para mantenerla “callada” sobre su supuesta relación con el presidente hace más de una década.

Según el sitio Celebrity Net Worth el patrimonio personal de la actriz y empresaria Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, asciende a $2 millones de dólares.

El portal asegura que antes de que Daniels estuviera en el ojo del huracán por el escándalo con el presidente Trump, sus ingresos provenían de la realización de películas para adultos.

Clifford ha ganado varios premios como actriz y ha dirigido más de 70 películas para adultos. En el 2016 fue la directora más premiada de esta industria según un informe del sitio The Cut.

Los ingresos de Daniels van más allá de la industria del cine para adultos. Según la página que la estrella del cine porno en la IMDB ha participado en películas como The 40-Year-Old Virgin, Pineapple Express, y Knocked Up, y en series de televisión como Dirt y Party Down y también apareció en un video musical “Wake Up Call” de Maroon 5 en 2007.

En enero de 2018 surgieron informes de que el abogado personal de Trump pagó a Daniels dinero para que “callara” y no hablara de su supuesta relación con el presidente justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El abogado, Michael Cohen, supuestamente hizo que Daniels firmara un acuerdo de no divulgación y le pagó $130,000 dólares, según un informe del periódico The Washington Post. En su momento, en nombre de Trump, Cohen y la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, negaron todas las acusaciones de Daniels.

Años antes de que Trump anunciara su interés por ser contender por la presidencia de Estados Unidos, Daniels habló sobre sus supuestos encuentros sexuales con Trump y detalló su primer supuesto encuentro al Semanario InTouch en 2011.

El presidente ha mencionado con frecuencia que las acusaciones en su contra no son ciertas.

Durante el proceso de demanda de Daniels ante Trump ha recibido donaciones por más de $587,000 dólares hasta el 14 de marzo de 2018 para cubrir los gastos legales y posibles daños, según ha informado en su página de recaudación de fondos.

Daniels también ha actuado en diferentes clubes de striptease en todo el país. La primera vez que la actriz contó en televisión nacional sobre la supuesta relación que tuvo con el presidente Trump fue en el programa 60 minutos en el año de 2018.

La entrevista obtuvo los índices de audiencia más altos en 10 años del programa. Cerca de 22.1 millones de personas vieron la entrevista de acuerdo a información de la CBS.

Esta semana Daniels respondió a través de un tweet a la primera dama Melania Trump, después que la llamara “prostituta del porno” en una grabación de audio que fue filtrada.

