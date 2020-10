Hallan cadáver de madre de Georgia que desapareció el 4 de julio

La familia de una mujer de Georgia que despareció el 4 de julio confirmó que el cuerpo hallado en un auto en una zona boscosa el miércoles es el de su pariente.

Natalie Jones, de 27 años y madre de dos, fue vista por última vez al salir de una fiesta del 4 de julio en Jackson’s Gap, Alabama.

El auto de la mujer, un Calavier de 2002 color rosa, fue hallado entre unos árboles el miércoles. El cuerpo de la mujer estaba en el asiento del conductor. Las autoridades han descartado acción criminal y dijeron que el auto llevaba meses en el sitio.

“Es como si se hubiera detenido y desaparecido de la faz de la tierra, eso es lo que pasó”, dijo el alguacil Henry Ross. “Por alguna razón ella estaba ahí y luego no hubo más actividad del teléfono”.

