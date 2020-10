Spider-Man 3 traerá de regreso a Doctor Strange

El universo Marvel prepara nuevas sorpresas

Cada película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel hasta ahora ha visto a Peter Parker (Tom Holland) luchando junto a otros grandes personajes de Marvel: Iron Man en Spider-Man: De Regreso a Casa, y Nick Fury y Maria Hill durante Spider-Man: Lejos de Casa. Spider-Man 3, que aún no se ha titulado oficialmente, mantendrá esta tendencia, ya que Doctor Strange participará en ella.

Según The Hollywood Reporter, Benedict Cumberbatch volverá a interpretar al Maestro de las Artes Místicas para Spider-Man 3, con lo que Stephen Strange desempeñará el mismo tipo de papel de mentor que Tony Stark y Nick Fury tuvieron anteriormente.

Doctor Strange de Cumberbatch y Spider-Man de Tom Holland se conocieron por primera vez en Avengers: Infinity War (2018) y compartieron brevemente un tiempo en pantalla durante Avengers: Endgame.

Benedict Cumberbatch ya estaba listo para volver a interpretar al hechicero con capa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que entraría a filmación hacia finales de este mes o principios de noviembre.

Esta es la segunda noticia del casting de Spider-Man 3 que se revela en octubre. La semana pasada se anunció que Jamie Foxx aparecerá como Electro, a quien interpretó previamente en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro (2014).

Los detalles de la trama de Spider-Man 3 aún se mantienen en secreto, pero considerando que Doctor Strange in the Multiverse of Madness verá al buen doctor explorando la realidad alternativa, quizá eso signifique que también habrá algo de emoción multiverso en la próxima película de Spidey.

Según lo planeado hasta ahora, Spider-Man 3 comenzará a filmarse a finales de este mes en Atlanta y llegará a los cines el 17 de diciembre de 2021.

