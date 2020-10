Su hijo le regala un billete de lotería por su aniversario de bodas y gana $1 millón

Una mujer llamada Charrondarous Goode-Burroughs, originaria de Richmond, Virginia, recibió el mejor regalo de aniversario de bodas por parte de uno de sus hijos, ya que este le cambió por completo la vida.

Resulta ser que al hijo de Charrondarous se le ocurrió obsequiarle a su madre por esta fecha tan especial un billete de lotería del sorteo Scratcher Royale e increíblemente, este fue el ganador de un premio de $1 millón de dólares.

“It said $1 million, but I truly didn’t think it was $1 million.”https://t.co/cQrNOmgow5

— Virginia Lottery (@VirginiaLottery) October 7, 2020