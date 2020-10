Juez bloquea demandas religiosas por medidas anti coronavirus en Nueva York; protestas no serán permitidas

Judíos ortodoxos y la Diócesis de Brooklyn procedieron judicialmente a nombre del "libre ejercicio de la religión”

Kiyo Matsumoto, juez federal de Brooklyn, rechazó ayer la solicitud para bloquear temporalmente las nuevas restricciones dictadas por el gobernador Andrew Cuomo que limitan la capacidad de las sinagogas y otras casas de culto en los “puntos calientes” de COVID-19.

Durante una audiencia de emergencia, el juez dictaminó que las restricciones estatales no violan el derecho constitucional al libre ejercicio de la religión. Horas antes, Cuomo había ratificado que no cedería en el combate a la enfermedad.

El jueves, la Diócesis de Brooklyn y organizaciones judías ortodoxas presentaron demandas judiciales por separado contra las últimas restricciones tomadas por la gobernación de Nueva York para frenar el nuevo rebrote de coronavirus en NYC, argumentado que violan “el libre ejercicio de la religión”.

En apoyo a la gobernación, la Junta de Rabinos de Nueva York (NYBR) calificó de “vergonzosas” las recientes protestas de comunidades jasídicas de Brooklyn contra las restricciones del coronavirus y pidió a todos los miembros de la comunidad judía que siguieran las pautas de las autoridades.

Las manifestaciones ya no serán permitidas por NYPD en las llamadas “zonas rojas” de altos brotes en Brooklyn y Queens. Las órdenes se emitieron el jueves en un memorando interno de “Finest Message” que se envió a todos los comandos de la policía luego de dos noches anteriores de disturbios porque la gobernación decretó cerrar escuelas y negocios no esenciales, así como limitar de ocupación de casas de culto, reportó New York Post.