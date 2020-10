Gobernador se impuso sobre alcalde de Nueva York: inauguró estatua de Madre Cabrini, patrona de los inmigrantes

Fue la primera ciudadana estadounidense canonizada, pero la esposa de De Blasio descartó erigirle una estatua

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de protagonizar uno de sus muchos desencuentros, el gobernador Andrew Cuomo se impuso sobre el alcalde Bill de Blasio e inauguró en el Bajo Manhattan ayer, Día de Cristóbal Colón, una estatua en honor a la Madre Cabrini, considerada la “patrona de los inmigrantes”.

“Hoy la lección de Madre Cabrini es aún más vital debido a las dificultades que enfrentamos”, dijo Cuomo en el evento en City’s South Cove, Battery Park, mirando hacia Ellis Island y la estatua de la Libertad.

“Bajo presión, explotan pequeñas grietas, pero también bajo presión, se forman diamantes. Los santos a menudo se forman en el crisol de la adversidad”, destacó al describir el legado de Cabrini. “Fue retada por desafíos aparentemente insuperables. Ella estaba tratando de ayudar a los nuevos inmigrantes que no tenían habilidades, no tenían dinero y que ni siquiera podían hablar el idioma”.

La develación se produjo exactamente un año después de que en “Columbus Day” de 2019, Cuomo anunciara que la gobernación financiaría la obra junto a la Diócesis de Brooklyn, luego de que la primera dama de la ciudad, Chirlane McCray, descartara a Cabrini en su proyecto “She Built NYC”, sobre levantar estatuas en honor a mujeres históricamente significativas de Nueva York.

“Se pidió al público que votara para que sus mujeres favoritas fueran honradas con una estatua. Pero Cabrini quedó fuera de la lista final de homenajeadas, a pesar de que recibió el mayor apoyo”, recordó New York Post.

Esa medida desató entonces fuertes quejas de la comunidad católica, especialmente la italiana, de la que tanto Cuomo como De Blasio son descendientes.

Incluso se dice que por ello este año De Blasio no fue invitado a los tradicionales actos de Colón en NYC, aunque los organizadores dijeron ayer que sólo se trató de los límites de asistencia impuestos por el distanciamiento social.

“No, no fue invitado”, confirmó Angelo Vivolo, presidente de la fundación que organiza el Desfile anual de Colón en la 5ta Avenida, que este año fue virtual. “Apretada agenda. No hay motivaciones ulteriores”, agregó Vivolo al ser consultado por New York Post sobre la exclusión del alcalde de NYC, una de la ciudades con mayor colonia italiana fuera de ese país.

Nacida en Italia en 1850, la monja Francisca Cabrini emigró a Nueva York en 1889 enviada por el papa Leo XIII. Se naturalizó estadounidense en 1909 y murió en 1917 en Chicago.

En 1946 fue la primera ciudadana estadounidense canonizada y en 1950 el papa Pío XII la proclamó la “Santa Patrona de los inmigrantes”, pues ellos fueron la prioridad en su labor pastoral. En Nueva York su templo principal está ubicado en 701 Fort Washington Ave, Alto Manhattan, donde se ofrecen misas en español.

Proud to unveil the Mother Cabrini Memorial in NYC today. From establishing hospitals to educating poor immigrants, Mother Cabrini never stopped helping others. May this statue serve to remind us of the values she embodied: Compassion, community, freedom, faith, hope & love. pic.twitter.com/yxcAiDj7bj — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) October 12, 2020