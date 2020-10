Giuliani reacciona a polémica de película Borat y amenaza a Biden con otro escándalo

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani se refirió el martes en la tarde a la escena de la película Borat 2 en donde aparece junto a una menor de edad.

El abogado del presidente Donald Trump dijo que el incidente es “completamente fabricado”.

“Me estaba metiendo la camisa después de quitarme el equipo de grabación”, dijo Giuliani sobre la escena en la que aparece metiendo sus manos entre los pantalones mientras está acostado y acompañado por la supuesta reportera de un canal conservador que en la película es una menor de 15 años.

Giuliani acusó al comediante Sacha Baron Cohen de mentiroso.

“En ningún momento antes, durante o después de la entrevista fui inapropiado”, dijo el republicano, que en la película incumple con protocolos de coronavirus como llevar una mascarilla o mantener distancia.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020