Incierto el futuro de nuevo plan con cheques de estímulo a una semana de las elecciones

A poco más de una semana para la fecha oficial de las elecciones, los representantes de la Casa Blanca y la portavoz de la mayoría en la Cámara, Nancy Pelosi, no han alcanzado un acuerdo definitivo que permita aprobar nuevas ayudas para los millones de estadounidenses impactados por la pandemia.

El presidente Donald Trump había dado a las partes un periodo de 48 horas esta semana que se cumplieron ayer para lograr un paquete legislativo que incluyera propuestas de ambas delegaciones. Pero nada nuevo ha trascendido sobre el curso de las conversaciones.

Trump no ha hecho declaraciones al respecto ni siquiera por Twitter para actualizar el estatus del proceso, y tampoco miembros de su gabinete ni sus asesores.

Pelosi, quien el jueves se mostró optimista con los avances en las negociaciones, se limitó a compartir este viernes en su cuenta de Twitter un segmento de una entrevista con la cadena MSNBC en el que indica que hasta que los republicanos no entiendan que la “ciencia” y la “gobernanza” son la clave para aplastar al virus.

Until the GOP can agree that science and governance are the key to crushing the virus, the pandemic will continue to destroy the lives and livelihoods of the American people. #MSNBCLive pic.twitter.com/YCz4jqL0aP

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 23, 2020