Nancy Pelosi dice que ya se acordó cheques de estímulo en plan que discute con portavoces de la Casa Blanca

La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el tema del cheque de estímulo es uno de los que está básicamente cuadrado como parte de las discusiones con portavoces de la Casa Blanca sobre un nuevo paquete de ayuda económica.

La demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes se expresó ayer en un tono optimista sobre el curso de las negociaciones con la Casa Blanca para la aprobación de un nuevo paquete de estímulo en medio del plazo de 48 horas que el presidente Donald Trump le dio a las partes para tratar de ultimar los detalles que faltan de la legislación.

“Yo creo que nosotros estamos casi ahí”, indicó Pelosi en una conferencia de prensa sobre el tema de la estrategia para pruebas y rastreo de coronavirus y otras provisiones de cuidado de salud, asunto que ha retrasado en los últimos días el proceso.

Sobre la segunda ronda de cheques a individuos y familias, la líder indico que: “Yo pienso que nosotros hemos llegado a los términos”.

La portavoz no dijo si los términos eran los impulsados por el presidente Donald Trump de cheques mínimos de $1,200 más $1,000 por dependientes; o $500 por dependientes como en la ley CARES ya aprobada.

Otros temas espinosos como más fondos para estados y gobiernos locales así como protecciones a negocios que enfrenten demandas relacionadas con el manejo de la pandemia aún distancia a republicanos y demócratas.

Las expresiones de Pelosi fueron antes del debate presidencial en Tennesee en el que Trump, básicamente, responsabilizó a los demócratas por el estancamiento al indicar que la delegación encabezada por la representante quiere mucho dinero para estados y localidades donde el crimen está rampante.

Previamente, Pelosi había indicado por medio de una entrevista en MSNBC que el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin “y yo continuamos nuestra conversación. Nosotros estamos listo para pronto para poner lápiz sobre papel”.

