Madre de Vanessa Guillén visita a Gloria Estefan en su mansión de Miami para hablar de acoso a su hija en Fort Hood

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La familia Estefan se sumó al llamado de justicia para Vanessa Guillén, la soldado asesinada en la base militar de Fort Hood, en Killeen, Texas, en abril pasado, por medio de uno de los episodios de su nuevo programa en Facebook Watch.

En el capítulo número cuatro de la serie “Red Table Talks: The Estefans”, Gloria Estefan recibe en su casa en Miami, Florida, a la madre de Vanessa, Gloria; a sus hermanas, Lupe y Mayra; y a la abogada de la familia, Natalie Khawam.

En el espacio, la cantante, su hija Emily Estefan y la conductora de televisión Lily Estefan, mejor conocida como “La Flaca”, en representación de tres generaciones distintas en Estados Unidos, discuten temas sociales y asuntos personales con otros parientes, celebridades y expertos.

Al principio del episodio transmitido este miércoles, se escucha a Gloria darle la bienvenida a la madre de Vanessa y comprometerse con la causa. “Hay una familia que nos necesita y no los vamos dejar solos. La historia que estás a punto de escuchar te sacudirá hasta la médula”.

“Yo sé por qué usted lo está haciendo, todos los cambios que van a venir por usted exponerse así emocionalmente”, le expresa la cantante a la madre de Vanessa cuando ésta llega a la mansión.

“Primero, es un honor para mí tenerla aquí, porque mi padre estuvo en el Ejército, y yo sé claramente el sacrificio que su hija hizo y que hacen tantas personas que están en el Ejército. Se sacrifican mucho por toda la humanidad y por este país”, continuó la cubana.

A medida que avanza el video, la progenitora -como parte de la entrevista en la “Mesa Roja”- relata las conversaciones que tuvo con su hija al notar su aspecto depresivo y su pérdida de peso meses antes de que desapareciera el 22 de abril cuando fue llamada como empleada esencial para labores de inventario en la armería de la base.

“A mí no me gustó Fort Hood. Es que ahí son muy malos. Ya van 10 suicidios…Se han matado, no aguantan la presión que les dan ahí. Es la base más horrible que yo he conocido, la más asquerosa…Acosan a las muchachas y no dicen nada por miedo”, le habría revelado la militar a su madre sin imaginar que le quedaba poco de vida.

“No te puedo decir yo porque son secretos de la base. Yo firmé un papel de que no puedo hablar”, continuó Vanessa, según el relato de Gloria. Su madre le replicó: “¿Cómo que no?. Rómpele el contrato en la cara a cualquier comandante y véngase para su casa”.

A esto Vanessa le habría contestado que no podía, que había hecho un juramento que tenía que cumplir, pero que estaría bien.

Entre enero y febrero de este año y cuando ya no podía aguantar la presión, la joven le confesó que estaba siendo acosada sexualmente, pero que no podía hacer nada porque habían muchas jóvenes a las que le pasaba lo mismo y se reían de ellas.

En la grabación se destaca además las 28 muertes de soldados reportadas en lo que va de año en la referida base, la más poblada del Ejército; así como el promedio de 200 denuncias de acoso sexual al año.

Como parte de su intervención, llama la atención el llamado de la presentadora de “El Gordo y La Flaca” para que cierren la base.

“Sin importar lo que pase, tenemos que cerrar esa base y necesitamos saber qué pasó”, indica por su parte Lily.

El episodio forma parte de una de varias iniciativas en la que participa la familia Guillén en su reclamo por justicia.

Al momento, Cecily Aguilar enfrenta cargos federales en Texas por, alegadamente, ayudar a disponer del cadáver de la soldado de 20 años, luego de que su novio el Especialista Aaron Robinson la matara a martillazos en el salón de armas.

Según la versión oficial disponible, Robinson se suicidó el 1 de julio cerca de la base cuando iba a ser intervenido por investigadores en relación con el caso.

Aparte de la pesquisa criminal, el Ejército lleva una investigación interna de las circunstancias que llevaron al asesinato de Guillén, aunque altos funcionarios de la base han descartado que la joven haya sido víctima de acoso, como alega la familia.

También, tras la presión de los parientes de la joven y los llamados en redes sociales de millones de personas, el Congreso federal inició una pesquisa. La Cámara de Representantes anunció, el mes pasado, mediante una carta al secretario del ejército, Ryan D. McCarthy, que investigarán si las muertes recientes, incluyendo la de Guillén, responden a un problema sistémico de disciplina y liderazgo en las Fuerzas Armadas. En la misiva, los encargados de dos subcomités que examinan asuntos militares le requirieron a McCarthy documentos sobre los casos.